AKTUELNO

Politika

PINK EKSKLUZIVNO SAZNAJE: Advokat Nikole Selakovića biće Dragan Palibrk

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /ANA PAUNKOVIĆ ||

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo je danas optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića.


Kako Pink saznaje, advokat Nikole Selakovića biće Dragan Palibrk.

Optužnim predlogom obuhvaćeni su i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović, a u vezi sa, kako je navedeno, nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

Selaković je 4. decembra saslušan u JTOK u slučaju "Generalštab", a posle saslušanja je izjavio da je JTOK uzurpirao deo državnog sistema i da je to što radi JTOK razaranje onoga u srpskom društvu što je legalno, zakonito i ustavno.

Dodao je da oni pokušavaju da na nezakonit, nelegalan način, krijući se iza nadležnosti koje im je dao zakon, ruše vlast.

Autor: S.M.

#Dragan Palibrk

#Generalštab

#Nikola Selaković

#jtok

#ministar kulture

POVEZANE VESTI

Politika

Savet za monitoring: Po nalogu Marinike Tepić TOK nezakonito i politički proganja ministra Selakovića

Politika

Savet za monitoring: Politički dirigovana optužnica protiv ministra Selakovića

Hronika

POKUŠALI DA PROŠVERCUJU 6 TONA DROGE: Potvrđena optužnica protiv balkanskog kartela, MEĐU NJIMA I ČOVEK SA 1.000 LICA

Politika

'NAPAD NA SELAKOVIĆA JE VANDALSKI ČIN' Đurđević Stamenkovski: Simbolički, napali su ministra zaduženog za kulturu, koja predstavlja najvažniju tekovin

Politika

'ZGRANUTA SAM ŠTO JE ČLAN VLADE PRETUČEN NA SRED ULICE' Popović osudila napad na ministra Selakovića

Politika

MINISTAR MALI NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA MINISTRA SELAKOVIĆA: Nalazimo se u ozbiljnoj spirali nasilja koja nagriza celo naše društvo (FOTO)