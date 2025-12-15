PINK EKSKLUZIVNO SAZNAJE: Advokat Nikole Selakovića biće Dragan Palibrk

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo je danas optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića.



Kako Pink saznaje, advokat Nikole Selakovića biće Dragan Palibrk.

Optužnim predlogom obuhvaćeni su i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović, a u vezi sa, kako je navedeno, nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

Selaković je 4. decembra saslušan u JTOK u slučaju "Generalštab", a posle saslušanja je izjavio da je JTOK uzurpirao deo državnog sistema i da je to što radi JTOK razaranje onoga u srpskom društvu što je legalno, zakonito i ustavno.

Dodao je da oni pokušavaju da na nezakonit, nelegalan način, krijući se iza nadležnosti koje im je dao zakon, ruše vlast.

