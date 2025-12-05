Savet za monitoring: Po nalogu Marinike Tepić TOK nezakonito i politički proganja ministra Selakovića

Pravni tim Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, nakon analize javno dostupnih podataka, zaključuje da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), pod rukovodstvom Mladena Nenadića i Zagorke Dolovac, nezakonito i politički proganja ministra Nikolu Selakovića i to na osnovu naloga Marinike Tepić, opozicione narodne poslanice.

- Usvajanjem posebnog Zakona kojim se reguliše pitanje ruševine nekadašnjeg Generalštaba prestali su da postoje razlozi za dalje vođenje montiranog krivičnog postupka protiv svih lica koje je politički pikiralo TOK, a po nalogu Marinike Tepić - navodi Savet i dodaje:

Tužilačko-politički progon ministra Nikole Selakovića i drugih lica predstavlja udar na ustavnost i zakonitost i "ujudurmu" sa ciljem da se izokola dođe do Aleksandra Vučića, predsednika Republike.

- Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić, kroz privatizovano tužilaštvo, očigledno u određenom momentu deluju kao da postoji akcioni plan i redosled koraka ka preuzimanju i zakonodavne i izvršne vlasti. Iz ovih razloga neophodno je uhapsiti i Dolovac i Nenadića kako bi se javno tužilaštvo vratilo u ustavne i zakonom propisane okvire - zaključio je Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost.

Autor: Pink.rs