'IZGUBILI SMO 750 MILIONA EVRA INVESTICIJE' Vučić o Generalštabu: Blokaderi Srbiji ukupno naneli štetu od milijardu i po

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je učenike Tehničke škole „Nikola Tesla“ iz Vukovara.

PREDSEDNIK VUČIĆ ODGOVARA NA PITANJA NOVINARA!

O projektu Generalštaba i povlačenju Džareda Kušnera, Vučić kaže:

- Sve što se po pitanju Generalštaba dešavalo, ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu jednog takvog investitora. Kampanjom i hajkom koj je vođena mi smo uspeli da sve uništimo. Kampanja kreće kao kampanja podrške blokderskoj hajci, jer je potrebno sve ocrniti, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora i sve drugo kako bi Srbija nestala sa mapa uspešnih zemalja. Ova priča tek danas postaje afera, kao država i narod mi smo veliki gubitnici, izgbuili smo investiciju od 750 miliona evra, a blokaderi su nam ukupno na neli štetu od milijardu i po... Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju - rekao je Vučić.

Vučić je pomenuo i TOK rekavši da su sami za sebe donosili zakone pa kad bi on sad želeo da podnese krivičnu prijavu ta bi prijava došla kod njih.

- Mi Srbi smo majstori propuštenih prilika, samo da komšiji crkne krava na bilo koji način a to nam je još jedan nauk, a podnosiću lično krivičnu prijavu protiv svih koji su u ovoj hajci i uništenju ove investicije učestvovali i iz Tužilaštva i iz policije... Šteta koja je naneta Srbiji je ogromna. Lično ću se postarati da odgovaraju oni koji su naneli štetu Srbiji. Lagali su kako ćemo da menjamo zakone, ali će i ta lica biti odgovorna pred zakonom. Ljudi u Srbiji samo traže da bude zakon isti prema svima. Ja mislim da je pravda od ključnog značaja. Oni nisu ni krili nijednog trenutka da su blokaderi. Nemate nigde u svetu da vam se tužilac pojavljuje na blokaderskim skupovima. Daću sve od sebe da odgovaraju. Vaša je obaveza da budete ozbiljni i odgovorni. Propustili smo jednu veliku priliku. Jedan deo naše političke opozicije spremni su da urade sve protiv svoje Srbije - rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da mu je kao odgovornom čoveku žao što smo izgubili investiciju od 750 miliona evra a da će sad neki sklepani projekat u Albaniji dobiti svu pažnju sveta jer će i pre svega Trampovi da ga hvale.

Podsetio je i na slučaj Maršalat koji je prodat za samo 15 miliona dolara iako je po njihovoj proceni vredeo dvostruko više, a prema proceni Vlade Srbije mnogo više, a oni su to sve strpali u svoje džepove, ti blokaderski političari.

- A ovde je taj novac bio samo za Srbiju, rekao je Vučić ne krijući koliko mu je teško pao gubitak takve i tolike investicije koji će sada otići u drugu zemlju.

Vučić ističe da je ministar Selaković u njegovim očima neverovatno skočio.

- Ministar nije uzeo ni dinara. To nije moglo da bude u blokadersko doba, kada su sve opljčkali i uništili. Taj optužni predlog je sramotan i bedan. Nadležni organi će o tome odlučivati, a i ja sam neki nadležni organ. Ja želim da odgovaram, ja sam kriv, ja jedva čekam podizanje optužnog predloga protiv Aleksandra Vučića. Istog sekunda ću pomilovati druge. Ja sam kriv za sve i ja ću da odgovaram.

Što se Ćacilnda tiče predsednik kaže da blokadeti ne mogu da podnesu jedno mesti gde se neko sa drugačijim mišljenjem okuplja.

- Ovo je mesto koje je prijavljeno. Ja ću da zamolim ljude da se pomere da bi oslobodili sabraćaj. Da li će da me poslušaju ili ne, ne znam - rekao je.

PRIJEM ZA ĐAKE IZ VUKOVARA!

Oni borave u Beogradu u organizaciji Fondacije Sveta Petka.

Predsednik Vučić se obratio deci i poželeo mu dobrodošlicu u Beograd.

- Draga deco, dragi mladi ljudi, hvala vam što ste danas u Beogradu. Hoću pre svega da kažem koliko vas mnogo volimo. Tri su glavne vrline - vrlina, vera i nada. Sa iskrenom radošću vam želim dobrodošlicu u Beogradu. Čast mi je što mogu da vas ugostim kao svoje, kao Srbe, kao sestre i braću. Vaš dolazak doživljavam kao susret najbližih ljudi - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je naveo i da će učenici obići DT centar u Kragujevcu, ali i Ložionicu u centru Beograda.

- Želim da se u Beogradu osećate kao kod svoje kuće jer vi i jeste kod svoje kuće. Posebno mi je drago što ćete obići Data centar u Kragujevcu, Ložionicu u Beogradu... Obrazovanje i znanje su put koji uvek donosi plod - kazao je i dodao da prvo što preporučuje uz Hram Svetog Save Narodni muzej u Beogradu.

Maja Nedić, učenica trećeg razreda Tehničke škole “Nikola Tesla”, uručila je predsedniku Vučiću zlatnik, u znak sećanja na učenike iz Vukovara.

- Poštovani predsedniče, želim da vam se zahvalim što ste nas ugostili. Želim da vam uručim zlatnik koji je pripremila fondacija "Sveta Petka". Nadam se da će vam ostati u sećanju na učenike iz Vukovara - poručila je učenica koja je predsedniku uručila poklon.

- Hvala za ovaj divni poklon - rekao je predsednik.

Autor: Iva Besarabić