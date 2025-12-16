'ŽELIM DA SE OSEĆATE KAO KOD SVOJE KUĆE, JER VI I JESTE KOD SVOJE KUĆE' Predsednik Vučić poželeo dobrodošlicu u Beograd đacima iz Vukovara

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je učenike Tehničke škole „Nikola Tesla“ iz Vukovara.

Oni borave u Beogradu u organizaciji Fondacije Sveta Petka.

Predsednik Vučić se obratio deci i poželeo mu dobrodošlicu u Beograd.

- Draga deco, dragi mladi ljudi, hvala vam što ste danas u Beogradu. Hoću pre svega da kažem koliko vas mnogo volimo. Tri su glavne vrline - vrlina, vera i nada. Sa iskrenom radošću vam želim dobrodošlicu u Beogradu. Čast mi je što mogu da vas ugostim kao svoje, kao Srbe, kao sestre i braću. Vaš dolazak doživljavam kao susret najbližih ljudi - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je naveo i da će učenici obići DT centar u Kragujevcu, ali i Ložionicu u centru Beograda.

- Želim da se u Beogradu osećate kao kod svoje kuće jer vi i jeste kod svoje kuće. Posebno mi je drago što ćete obići Data centar u Kragujevcu, Ložionicu u Beogradu... Obrazovanje i znanje su put koji uvek donosi plod - kazao je i dodao da prvo što preporučuje uz Hram Svetog Save Narodni muzej u Beogradu.

Maja Nedić, učenica trećeg razreda Tehničke škole “Nikola Tesla”, uručila je predsedniku Vučiću zlatnik, u znak sećanja na učenike iz Vukovara.

- Poštovani predsedniče, želim da vam se zahvalim što ste nas ugostili. Želim da vam uručim zlatnik koji je pripremila fondacija "Sveta Petka". Nadam se da će vam ostati u sećanju na učenike iz Vukovara - poručila je učenica koja je predsedniku uručila poklon.

- Hvala za ovaj divni poklon - rekao je predsednik.

Autor: Iva Besarabić