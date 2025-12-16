Vučić: Zahvaljujući blokadama izgubili smo investiciju od 750 miliona evra

Generalštab ostaje ruglo – Albanija prigrabila projekat, Srbija ostala bez hotela i muzeja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srbija izgubila veliku i važnu investiciju zbog, kako je rekao, „neodgovorne blokaderske politike“ koja je antidržavna i antinarodna.

Govoreći o odustajanju kompanije Džareda Kušnera da na mestu Generalštaba gradi luksuzni hotel, Vučić je istakao da će ta zgrada ostati „jezivo ruglo“ i da to nije pitanje samo jedne zgrade, već odnosa prema budućnosti i viziji razvoja.

„Srbija je trebalo da dobije 750 miliona evra u investicijama, od čega bi više od 22 odsto pripalo državi, bez ulaganja dinara. Imali bismo i muzej žrtava, privukli turiste i otvorili između 1.500 i 3.000 radnih mesta“, rekao je Vučić.

On je dodao da je Albanija prigrabila projekat i da „predstavnici porodice Tramp danas hvale Albaniju kao državu“.

Vučić je naveo da je bio u komunikaciji sa kompanijom Kušnera i da razume njihove frustracije. „Kada ulažete toliki novac, očekujete poštovanje i dobrodošlicu, a ne demonstracije protiv toga. To je pitanje razumevanja šta je država“, poručio je predsednik.

Autor: Dalibor Stankov