Vučić: Razumemo roditelje-negovatelje i izaći ćemo im u susret

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da država razume roditelje-negovatelje i da će im se izaći u susret, ali je ukazao da to mora da se uradi pažljivo kako bi se sprečile zloupotrebe.

Vučić je rekao da se sada ponovo otvara u javnosti to pitanje, a da je ono 13 godina prolazilo "ispod radara".

Naglasio je da razume zahteve roditelja koji 24 sata brinu o svojoj deci sa smetnjama u razvoju i koji traže radni staž i primanja.

Predsednik je naveo da je pažljivo sagledao zahteve roditelja koji su protestovali, navodeći da ih nije bilo mnogo.

Vučić je rekao da o ovom pitanju već razgovara sa predsednikom Vlade i ministrom finansija, kako bi se pronašlo rešenje koje će biti pravedno, ali i kontrolisano da ne bi došlo do zloupotreba.

"U ovom trenutku imamo oko 1.800 lica za koja znamo da bi bila obuhvaćena, a troškovi bi iznosili između 15 i 30 miliona evra godišnje, što nije malo ", naveo je Vučić za Javni servis.

Predsednik Vučić je upozorio da postoji rizik da se ta baza korisnika vremenom širi na one koji ne žele da rade i koji bi, kako je rekao, želeli samo da ostvaruju prihode od države, a da ničim ne doprinose društvu i privredi.

"To su problemi sa kojima se suočavamo, ali sagledavamo to i mogu da obećam roditeljima koji zaista imaju bezbroj muka i koji su ceo dan posvećeni svojoj deci - mi te roditelje razumemo, moramo da im izađemo u susret i izaći ćemo im u susret", naglasio je Vučić.

Prema njegovim rečima, važno je građanima objasniti šta je država i kako funkcioniše, uz očuvanje balansa između socijalne odgovornosti i javnih finansija.

"To ne zna niko bolje od mene. Najduže sam na vlasti, najbolje znam državnu upravu, najbolje znam kasu državnu, najbolje znam kako funkcionišu javne finansije, znam šta je opterećenje", rekao je predsednik Vučić.

