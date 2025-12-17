Slavlje blokadera zbog rušenja Srbije: Likuju jer nam je propala investicija od 750 miliona evra, raduju se što su Albanci profitirali (VIDEO)

Investitor Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa odustao je od investicije od 750 miliona evra za izgradnju hotela u centru Beograda i umesto toga pare će otići u Albaniju, a blokaderi bez trunke srama slave taj potez.

Tajkunski mediji zajedno sa opozicijom i blokaderima doslovno ''slave'' gubitak ove investicije, jer očigledno žele Srbiju u ruševinama. Opozicionar Janko Veselinović mđu prvima je sramno likovao zbog vesti o odustajanju Džareda Kušnera da gradi hotel u Beogradu. Potom je sa objavom ove informacije počeo i Kreni-Promeni.

Zdušno se tome pridružila i blokaderka Biljana Đorđević koja nije mogla da krije radost. Naravno, nije to izdržala da ne prokomentariše ni Žaklina Tatalović. I na blokaderskom nalogu "FTN se budi" je slična poruka: "A lepo smo rekli da se krčka stvar". Naravno, ni ovo nije prošlo bez Mirana Pogačara.

Umesto odgovornog odnosa prema interesima države i građana, oni se raduju svakom neuspehu, ne krijući da im je politički interes važniji od budućnosti zemlje. Gubitak investicija ne pogađa apstraktne brojke, već konkretne ljude, radnike koji ostaju bez posla, porodice koje ostaju bez sigurnih prihoda...

Zaustavljanjem ovog projekta Srbija je izgubila hiljade radnih mesta i investiciju vrednu 750 miliona dolara.

Ovo je direktan udar na državu ali i na svakog od građana Srbije, a nakon što pogledate video u nastavku, biće vam sve jasno šta su blokaderi teroristi uradili:

Podsetimo, predsednik Vučić je govoreći za RTS o Generalštabu detaljno objasnio kolika je šteta načinjena našoj zemlji i kakve će posledice svega toga biti.

- Ta zgrada ostaće jezivo ruglo i nije to samo pitanje toga. Krili smo koliko je srušena ta zgrada, sad će biti otkriven i taj drugi deo da oni vide kako to izgleda. To je pitanje da li imate viziju ili ne. Oni koji su želeli da nam stotine miliona evra završe u Albaniji, oni se zalažu za ruševinu. A ovo drugo je bila naša vizija. Albanija je prigrlila te mogućnosti - istakao je predsednik Vučić.

