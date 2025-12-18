AKTUELNO

Politika

Asocijacija novinara Srbije (ANS) zaprepašćena odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu

Izvor: Pink.rs, Foto: Logo ||

Asocijacija novinara Srbije (ANS) izražava zaprepašćenje odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom se nalaže privremena mera vraćanja na rad urednika Informativnog programa RTS-a, Ivana Plavšića.

Podsećamo javnost da je pomenuti urednik Javnog servisa snimljen kako na najmonstruozniji način vređa građane Srbije, kunući ih rečima: "Dabogda vam deca pocrkala od raka" i nazivajući neistomišljenike "stokom neprosvećenom".

Odgovornost za javno izrečenu reč očekuje se od svih novinara, a pogotovo od urednika informativnog programa.

Apelujemo na rukovodstvo Radio-televizije Srbije da iskoristi sva pravna sredstva kako bi zaštitilo integritet Javnog servisa, jer novinarstvo mora ostati prostor za dijalog i istinu, a ne poligon za brutalne uvrede i kletve.

Autor: S.M.

#Asocijacija novinara Srbije

#Javni servis

#Odluka

#Politika

#Prvi osnovni sud

POVEZANE VESTI

Politika

Asocijacija novinara Srbije: Nedopustive pretnje novinarima 'Kurira', traži se hitna istraga

Hronika

Dojava o bombi u zgradi Prvog osnovnog suda u Beogradu

Politika

ANS o predusi uredinici 'Novosti': Ovakav udar na medije neće proći

Politika

ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE (ANS): Hitno zaustavite fašizam ulica!

Politika

ANS: FAŠISTIČKI POZIV NA LIKVIDACIJU NOVINARA!

Politika

'POSLEDICA TOKSIČNE I NASILNE ATMOSFERE KOJU KREIRAJU EKSTREMISTI NA ULICAMA' Asocijacija novinara Srbije osudila pretnje predsednici ANS Ivani Vučiće