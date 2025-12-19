SRBIJA DEŽURNI KRIVAC! Hrvatski poslanik i milovci se ostrvili na našu zemlju: Ne želimo srpsku guberniju na Jadranu (VIDEO)

Srbija označena kao dežurni krivac - na našu zemlju se ostrvio hrvatski poslanik u saradnji sa medijem bliskim Milu Đukanoviću tvrdeći neosnovano da naša zemlja sabotira put Crne Gore u Evropsku uniju.

Hrvatski zastupnik u EP Tomislav Sokol u saradnji sa crnogorskom TV, koja se nalazi pod kontrolom Đukanovića, napao je Srbiju tvrdeći neosnovano da naša zemlja sabotira put Crne Gore u Evropsku uniju.

- Temeljni problem je destabilizujuće i destruktivno delovanje Srbije. Dakle, jedno je formalno ispunjavati uslove, donositi zakone, stavljati kvačice, zatvarati poglavlja, a drugo je stvarno provesti suštinsku transformaciju društva. A tu realno teško možemo govoriti o realnoj transformaciji u situaciji gde i dalje mi imamo direktan uticaj Srbije, gde imamo Srpsku pravoslavnu crkvu sa svojom destruktivnom ulogom, gde imamo stranke unutar same vladajuće većine koje dovode u pitanje ja bih rekao dugoročno sami crnogorski identitet i dakle to su sigurno najveći izazovi i siguran sam da Srbija koja ne želi da Crna Gora uđe u Evropsku uniju pre nje će učiniti sve da kroz razne provokacije pokuša taj proces da što više destabilizuje i uspori - rekao je Sokol.

On je dodao i da "ne žele da imaju srpsku guberniju na Jadranu".

- Hrvatska želi Crnu Goru u Evropskoj uniji. Na kraju krajeva nama je to u interesu, jer mi ne želimo da imamo nekakvu srpsku ili rusku guberniju na našim granicama sa izlazom na Jadran - izjavio je Sokol.

Detaljnije možete pogledati u narednom snimku: