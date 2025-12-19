AKTUELNO

Uglješa Mrdić za Pink: 2026. da bude 'godina čistke' za sve one koji su udarili na državu (VIDEO)

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik SNS Uglješa Mrdić izrazio je očekivanje da će 2026. biti 'godina čistke' onih koji su udarili na državu.

- Može da bude i 'godina čistke' onih koji su nas izdali i u okruženju, i u regionu i unutrašnjih neprijatelja i spoljnih neprijatelja i očistimo malo svoje redove i po državnim institucijama i na drugim pozicijama - rekao je Mrdić za Novo jutro.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je dodao, ako Srbija misli da preživi i pobedi spoljne i unutrašnje neprijatelje, mora da sredi redove u tužilaštvu i sudstvu.

- Tu treba da budu ljudi profesionalci, koji će redovno podnositi javnosti, građanima i institucijama izvištaje o radu - istakao je Mrdić.

Govoreći o radu Zagorke Dolovac, on je naveo da je sve dokumentovano, te da nije reč samo o kritikama, već i o krivičkim prijavama.

