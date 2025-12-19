AKTUELNO

Politika

'Vučić upoznat sa sporazumom u vezi s NIS-om' Evo kada bi mogao da se obrati naciji

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vladimir Smirnov,Sputnik ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je predsednik Aleksandar Vučić dobro upoznat sa svim dokumentima koji se odnose na Naftnu industriju Srbije kao i da veruje da će se on obratiti javnosti povodom izjave predsednika Rusije Vladimira Putina o međuvladinom sporazumu.

Brnabić je na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o međuvladinom sporazumu Srbije i Rusije koji je spomenuo predsednik Rusije Vladimir Putin u današnjem obraćanju, rekla da neće da se meša u stvari o kojima ne zna dovoljno, ali da veruje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobro i detaljno proučio sve sporazume, ugovore i dokumente koji su vezani za Naftnu industriju Srbije (NIS).

Ona je dodala i da nijedan od tih dokumenata ne može da promeni trenutnu situaciju sa NIS-om.

''Ono što znam je da je predsednik Aleksandar Vučić, i ja mislim da u to niko ne sumnja u Srbiji, i dobro i detaljno proučio sve sporazume, sve ugovore, sve dokumente koji imaju veze sa ovim od kojih nijedan ne može da se primeni na ovu trenutnu situaciju'', navela je Brnabić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

#Nis

#Sporazum

#Vladimir Putin

POVEZANE VESTI

Politika

Brnabić: Situacija sa NIS-om teška, Vučić će izneti nekoliko ponuda

Politika

Vučić o NIS-u: Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi? Tramp sigurno nije upoznat sa detaljima

Politika

Vučić: Nadam se da ćemo u narednih nekoliko dana imati rešenje za NIS

Politika

'AKO SE DOBRO POKAŽE, MOŽE DA BUDE I PREDSEDNIK' Ovako je Vučić obrazložio predlog da Brnabić bude PREDSEDNICA SKUPŠTINE

Politika

'VUČIĆ JE VODIO OPERACIJU SNABDEVANJA NAFTOM I REZERVAMA' Brnabić: 47 dana ni kap nafte nije ušla, a nikakvu krizu nemamo

Politika

Vučić: Srbija ne bi nacionalizovala NIS već bi platila ruski deo vlasništva