'Vučić upoznat sa sporazumom u vezi s NIS-om' Evo kada bi mogao da se obrati naciji

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je predsednik Aleksandar Vučić dobro upoznat sa svim dokumentima koji se odnose na Naftnu industriju Srbije kao i da veruje da će se on obratiti javnosti povodom izjave predsednika Rusije Vladimira Putina o međuvladinom sporazumu.

Brnabić je na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o međuvladinom sporazumu Srbije i Rusije koji je spomenuo predsednik Rusije Vladimir Putin u današnjem obraćanju, rekla da neće da se meša u stvari o kojima ne zna dovoljno, ali da veruje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobro i detaljno proučio sve sporazume, ugovore i dokumente koji su vezani za Naftnu industriju Srbije (NIS).

Ona je dodala i da nijedan od tih dokumenata ne može da promeni trenutnu situaciju sa NIS-om.

''Ono što znam je da je predsednik Aleksandar Vučić, i ja mislim da u to niko ne sumnja u Srbiji, i dobro i detaljno proučio sve sporazume, sve ugovore, sve dokumente koji imaju veze sa ovim od kojih nijedan ne može da se primeni na ovu trenutnu situaciju'', navela je Brnabić.

Autor: S.M.