Vučić o NIS-u: Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi? Tramp sigurno nije upoznat sa detaljima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas stanje u NIS, sankcijama sa kojima se suočavamo. Rekao je da ne razume odluku Amerikanaca, da veruje da Donald Tramp nije upoznat sa detaljima dešavanja. Istakao je da će imati još razgovora, ali da ne veruje da će Amerikanci promeniti svoju odluku. Istovremeno, kazao je da ćemo se izboriti, truditi se da čuvamo prijateljske i partnerske odnose, kako bi građani bili mirni.

"Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS kako bi se isključio ruski menadžment, a onda su krajem septembra rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo iz te kompanije, da će tek tada odblokirati sankcije. Naravno to nije zasnovano na međunarodnom pravu, ali to su stvari koje se nažalost u eri neprava i sile događaju.

Mi smo mala zemlja ne možemo da funkcionišemo bez nafte, imamo jedan jedini koji su Hrvati odmah zatvorili kad su stuple sankcije, nijedna kap nam nije stigla već 52 dana. Tu su sankcije. urušavanje banki, kompletnog bankarskog sistema. Mi smo razgovarali sa svima i zamolili smo Ruse da pronađu rešenje prirodno i normalno", rekao je o NIS-u.

Ja ne razumem Amerikance, ne razumem šta rade! Dali ste nam rok 13. februara (u saopštenju OFAK-a)... hoćete li da vidite promenu vlasnićke strukture? Dobili ste garantije od Republike Srbije, ništa drugo vas ne treba da zanima, može da vas zanima u sferi ekonomije, dal će firma kupovati američku naftu, ali šta to vam tačno nije jasno? Mi smo rekli da ćemo ispuniti vaše ne baš pravno zasnovane sankcije. Šta je problem pa ne izdajete dozvolu Srbiji? Ali oni nemaju odluku, oni hoće da mi preduzmemo nešto a nismo vlasnici te rafinerije.. kakve su to gluposti? Da otimamo nečiju imovinu? Da maltretiramo ljude jer su vlasnici kapitala? Sumanuto je to, Srbija to nije htela i neće da radi nikada... Ja ne razumem šta je ideja. Donald Tramp je bio najpopularniji čovek u ovoj zemlji, završilo se da niko živ ne zna kako smo završili sa 35 posto tarifa, ali dobilis mo listu kako da se odnosimo prema tome, to je gore nego da popunjavate sve ono prema E uniji....

Kako je rekao, nadao se da će doneti pozitivnu odluku posle Dana zahvalnosti, i kaže da moramo da zemlju obezbedimo, jer će svi da nam traže da budemo u njihovom kampusu i da nam niko neće dozvoliti da budemo nezavisni. Mnogo ljudi se nada prekidu ratnih dejstava, ja se tome nadam, ali se plašim da će to bitti samo pauza pred veliki rat. Ja sam, nažalost, za ovo u pravu jer dobro poznajem činjenice, a hoću da Srbiju sačuvam, mir, blagostanje i slobodu, dosta su srpske majke plakale za svojom decom, vreme je da se borimo za život...

Kako je dalje rekao, kod nas svi vole da prave lažne paralele ne bi li služili tuđim interesima i optužili svoju državu.

"Govore da od 48. nismo imali teške odnose sa Rusima, pa od tad nismo ni imali rat u Evropi. Mene je sramota da govorim neznalicama o svemu tome, pa ih pitam, od oktobarske revolucije, a kad su nam to bili dobri odnosi? U vreme Lenjina? U vreme Staljina? Hruščova do '64? Pa mi recite šta je tu bilo posebno dobro...."

Mi imamo dobre odnose, ali poštujući sebe, rekao je, dodajući da se nijedna druga zemlja na ovakav način ne bi odnosila.

"Znam da nikada nikoga nećete zadovoljiti, kao što ne razumem šta to Amerikanci sada rade. Ne razumem ni logiku ni taktiku. Bezbroj sam razgovora obavio s njima. Ljudi, zbog čega nam ne date licencu? Nama rafinerija prestaje sa radom u utorak. Šta je vaš razlog?

Mi moramo da poštujemo te sankcije, nije u pitanju glava bilo čija, tih 50 dana dođe pa prođe, imate garancije države da će biti poštovane sankcije, ali ne.... oni kažu mi smo to vama rekli pre 8-9 meseci...Ma nismo mi vlasnici kompanije i ne možemo mi u ime Rusa da odlučujemo, mi smo samo manjinski vlasnik, mi smo se tri puta odrekli prava preče kupovine zbog spoljašnjih sankcija... šetale su akcije između ćerki firmi.... i sada smo se odrekli prava preče kupovine, jer pod prinudom... da oni to urade na način na koji oni to žele. Siguran sam da predsednik Tramp o detlajima nije upoznat. O tome su upoznati visoki funkcioneri, ali moje pitanje je šta tačno radite sad? Od utorka nećemo da imamo rafineriju koja radi...

Potom je rekao da će pokušati večeras da obavi dodatne razgovare sa Amerikancima, ali i da ne veruje da će oni promeniti svoju odluku.

Autor: Iva Besarabić