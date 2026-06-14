Vučić o NIS-u: Nastavljaju se pregovori s Mađarima, nisam optimista

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje nastavak razgovora u vezi sa potencijalnim dogovorom oko vlasničke strukture Naftne industrije Srbije (NIS), navodeći da veruje da će svi detalji sa mađarskom stranom biti usaglašeni.

"Mi verujemo da ćemo mi sa Mađarima svaki detalj da usaglasimo i verujem da ćemo postići dogovor" - rekao je Vučić.

On je podsetio da je reč o složenom procesu u kojem učestvuju i ruski partneri.

Na pitanje da li je optimista kada je reč o ishodu pregovora, Vučić je odgovorio da po prirodi nije sklon optimizmu.

"Nisam nikada optimista. Ako bismo to završili, to bi bilo veoma značajno za Srbiju" - istakao je predsednik.

Prema njegovim rečima, rešavanje pitanja NIS-a omogućilo bi državi da se usredsredi na druge važne regionalne i unutrašnje teme.

"Morali bismo da se posvetimo svim drugim problemima" - rekao je Vučić.

Podsetimo, mađarska naftna kompanija MOL ranije je potvrdila da je sa Vladom Srbije usaglasila okvir akcionarskog sporazuma koji bi stupio na snagu ukoliko dođe do kupovine većinskog udela koji trenutno drži ruski Gaspromnjeft, uz neophodna regulatorna odobrenja.

Autor: D.Bošković