Vučić: Nadam se da su pregovori Rusa sa arapskom kompanijom ozbiljni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da su razgovori ruske strane sa arapskom kompanijom oko NIS-a ozbiljni i da se provode u dobroj veri.

Vučić je rekao da se nada da će sve biti u redu kada je reč o NIS-u i da će Rusi razumeti da Srbija ne može da živi bez NIS-a i da joj je potrebna rafinerija.

- Da je nama potrebno da živimo normalno, da nećemo da živimo u uslovima sankcija doveka i da smo se žrtvovali i ne samo ovih 100 dana koje smo odredili do 15. januara. Mi osam-devet meseci imamo najave sankcija. Više nego korektno smo se držali, fer smo se držali, ako oni ne vide ili ne znam šta je smisao, da idu u stečaj šta, da sve propadne - kazao je Vučić za TV Prva u Nišu gde će prisutsvovati otvaranju tri fabrike.

