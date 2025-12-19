Dačić u poseti Nigeru, sa predsednikom vlade te zemlje o jačanu saradnje

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u okviru zvanične posete Republici Niger, sastao se u Nimeju sa predsednikom Vlade Alijem Mahamanom Laminom Zeinom sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne saradnje.

Na sastanku, kojem su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova, javne bezbednosti i decentralizacije, general Mohamed Bubakar Tumba i ministar spoljnih poslova, međunarodne saradnje i dijaspore Jau Sangare Bakari istaknuto je da dve zemlje povezuje višedecenijsko prijateljstvo, zasnovano na uzajamnom razumevanju.

Dačić je na početku razgovora istakao da Srbiju i Niger vezuju prijateljski odnosi uspostavljeni još od vremena Pokreta nesvrstanih i izrazio spremnost za unapređenje naše bilateralne saradnje, u duhu jačanja prijateljstva i negovanja odnosa, u oblastima od zajedničkog interesa, kao što su poljoprivreda, obrazovanje i bezbednost.





Ministar Dačić je ukazao da postoji prostor za dodatno jačanje saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, posebno u oblasti javne bezbednosti, vanrednih situacija, zajedničkoj borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala.

Dačić je izrazio uverenje da će ova poseta, kao i učešće Republike Niger na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa dve zemlje i uputio poziv premijeru i ministrima Republike Niger da dođu u posetu Srbiji.

