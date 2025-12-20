MINISTARKA MESAROVIĆ SA KINESKIM STJUARDESAMA NA PUTU ZA BEOGRAD Njihova avio-kompanija će služiti srpske proizvode na svojim letovima

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je nakon povratka iz Kine da se uskoro očekuje konkretizacija dogovora sa kineskom avio-kompanijom i da će se srpski proizvodi naći na njihovim letovima.

-U povratku ka našoj Srbiji, ka Beogradu, u prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, iz Pekinga se vraćam avio-kompanijom Hainanairlines. Pre samo tri dana imala sam sadržajan i konstruktivan susret sa predsednikom ove kompanije, na kojem smo otvorili konkretne teme buduće saradnje. Vođeni čeličnim prijateljstvom Republike Srbije i Narodne Republike Kine, i politikom koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, očekujem uskoro konkretizaciju dogovora i uverena sam da ćemo uskoro videti srpske proizvode na letovima ove avio-kompanije- stoji na Instagram nalogu ministarke privrede.

Autor: D.Bošković