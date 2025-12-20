AKTUELNO

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ SA KINESKIM STJUARDESAMA NA PUTU ZA BEOGRAD Njihova avio-kompanija će služiti srpske proizvode na svojim letovima

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je nakon povratka iz Kine da se uskoro očekuje konkretizacija dogovora sa kineskom avio-kompanijom i da će se srpski proizvodi naći na njihovim letovima.

-U povratku ka našoj Srbiji, ka Beogradu, u prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, iz Pekinga se vraćam avio-kompanijom Hainanairlines. Pre samo tri dana imala sam sadržajan i konstruktivan susret sa predsednikom ove kompanije, na kojem smo otvorili konkretne teme buduće saradnje. Vođeni čeličnim prijateljstvom Republike Srbije i Narodne Republike Kine, i politikom koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, očekujem uskoro konkretizaciju dogovora i uverena sam da ćemo uskoro videti srpske proizvode na letovima ove avio-kompanije- stoji na Instagram nalogu ministarke privrede.

Autor: D.Bošković

#Srpski proizvodi

#adrijana mesarovic

#avio kompanija

#kineske stjuardese

POVEZANE VESTI

Politika

SRPSKI PROIZVODI U PONUDI NA LETOVIMA KINESKE AVIO KOMPANIJE Ministarka Mesarović na pregovorima sa predstavnikom 'Sjamen Er': Očekujemo ih uskoro u p

Politika

NIČE SRPSKO-KINESKI INDUSTRIJSKI KOMPLEKS Nosiće ime po našem naučniku! Ministarka Mesarović: Veliki broj kompanija izrazilo je interesovanje da počnu

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)

Politika

SRBIJA DRŽI MESTO REGIONALNE SILE PO INVESTICIJAMA Kineska kompanija stiže i zaposliće 100 ljudi u Ćupriji! Ministarka Mesarović: Na više od 40 hektar

Društvo

MINISTARKA MESAROVIĆ SE SASTALA SA KINESKIM MINISTROM TRGOVINE Ovo su bile teme sastanka dvoje zvaničnika

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ZAPOČELA ZVANIČNU POSETU SEVERNOJ MAKEDONIJI Otvoriće biznis forum u Skoplju! Evo koje važne poruke je poslala: Razgovaraćemo o p