CVIJETIN PORUČIO LAZOVIĆU DA JE FIKUS, OVAJ GA UPITAO 'KO TE PLAĆA': Opšte rasulo među blokaderima! (VIDEO)

Blokaderi se više ni ne trude da sakriju međusobni sukob, već se sada otvoreno prepucavaju gde stignu.
Milivojević je "Vučićevim fikusima" nazvao kompletno članstvo Đilasove SSP, Lazovićevog ZLF i Grbovićevog PSG, kao i obe Nestorovićeve frakcije.
Po njegovom mišljenju, od strane dela opozicije deluje brutalna kampanja prema blokaderima.
U odgovoru, Lazović kaže da analitičari ulažu sate i sate da razore povezanost opozicije i blokaderskog pokreta:
20. децембар 2025.
- Nije nikakav problem da kažem da je Cvijetin Milivojević u prethodnih 10 dana bio na osam televizija. Je li se radi o nekoj kampanji? Je l' to neko plaća?
On je rekao da vidi neku vrstu nelogičnosti u ideji Jove Bakića da u isto vreme govori negativno o Draganu Đilasu, ali i poziva na ujedinjenje.
