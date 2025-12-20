AKTUELNO

Politika

CVIJETIN PORUČIO LAZOVIĆU DA JE FIKUS, OVAJ GA UPITAO 'KO TE PLAĆA': Opšte rasulo među blokaderima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović ||

Blokaderi se više ni ne trude da sakriju međusobni sukob, već se sada otvoreno prepucavaju gde stignu.

Milivojević je "Vučićevim fikusima" nazvao kompletno članstvo Đilasove SSP, Lazovićevog ZLF i Grbovićevog PSG, kao i obe Nestorovićeve frakcije.

Po njegovom mišljenju, od strane dela opozicije deluje brutalna kampanja prema blokaderima. 

U odgovoru, Lazović kaže da analitičari ulažu sate i sate da razore povezanost opozicije i blokaderskog pokreta:

- Nije nikakav problem da kažem da je Cvijetin Milivojević u prethodnih 10 dana bio na osam televizija. Je li se radi o nekoj kampanji? Je l' to neko plaća? 

On je rekao da vidi neku vrstu nelogičnosti u ideji Jove Bakića da u isto vreme govori negativno o Draganu Đilasu, ali i poziva na ujedinjenje. 

pročitajte još

Neko je korisni idiot, a neko profiter: Kako je propala obojena revolucija podelila blokadere

Autor: Pink.rs

#Opozicija

#Radomir Lazović

#Rat

#blokaderi

#cvijetin

#rasulo

POVEZANE VESTI

Zadruga

SADA JE I ZVANIČNO: Dragana počela da meša kukovima, Matora je brže-bolje ščepala i poljubila! (VIDEO)

Politika

BLOKADERIMA JE KURTI IDOL: Zato prema Srbiji i Srbima imaju isti odnos

Politika

OVDE SE NE ZNA KO PIJE NI KO PLAĆA: Sad Đilas neće izbore koje su do juče tražili već bi TEHNIČKU VLADU OD 100 DANA

Politika

'VI NEMATE NIKAKAV PROGRAM; NITI STE GA PREDSTAVILI' Nastavlja se rat među blokaderima (VIDEO)

Zadruga

'MENI SAMO BACAJU BAKŠIŠ, A TI KUPUJEŠ BOTOVE ZA PREGLEDE!' Miljana pokušala da ponizi Ša, upoređuje njenu muzičku karijeru sa njegovom 'PROPALOM', St

Zadruga

OPŠTE RASULO U BELOJ KUĆI! Trese se crni sto, epohalni sukob zbog NAJSUJETNIJIH UČESNIKA! (VIDEO)