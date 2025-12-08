OPŠTE RASULO U BELOJ KUĆI! Trese se crni sto, epohalni sukob zbog NAJSUJETNIJIH UČESNIKA! (VIDEO)

Više se nije znalo ko je s kim u svađi.

Tokom današnje ankete na kojoj su učesnici birali najsujetnijeg među njima došlo je opšteg rasula.

- Prvi je Uroš Stanić, ako te ne podignu ti se smoriš, ako ne ideš u Šiša bar ti se smoriš, isto važi i za Miljanu, čim nije u centru pažnje jer pop*zdi kad nije u centru pažnje, isto treća je Rada što ne može da glumi, misli da sve najbolje zna a ima samo 18 godina - rekao je Filip Đukić.

Onda su Sunčica Bajić i Uroš Stanić počeli da se svađaju sa Lukom, ali i sa Ivanom Marinkovićem, Asminom. Sa druge strane Jovana advokatica posvađala se sa Lukom, tako da su se na kraju svi svađali i niko nije dobio reč.

Autor: R.L.