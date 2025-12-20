U njegovim rukama i nož i pogača: Novi detalji o Aleku Kavčiću i blokaderima – skinuo rukavice i pokazao ko je gazda!

Nakon višemesečne igre sa plenumima i studentskim odlukama, Alek Kavčić je izašao u prvi plan – bez saglasnosti plenuma, ali sa jasnom porukom da upravo on odlučuje.

Studentski protesti i blokade dobili su neočekivanog aktera. Iako su blokaderi u maju najavili formiranje liste „kredibilnih ljudi“ i jasno se ogradili od postojećih političkih partija, u praksi se pokazalo da ključne odluke donosi Alek Kavčić.

Podsetimo, Kavčić je 2020. godine bio kandidat na listi Pokreta „Dosta je bilo“ Saše Radulovića, što je opozicija iskoristila da ga podseti na njegovo političko angažovanje. Iako je tada lista neslavno propala, činjenica da je učestvovao u „višoj politici“ ostala je upisana u njegovoj biografiji.

Najnoviji događaji dodatno su osvetlili njegovu ulogu. Naime, na dodelu nagrade „Saharov“ u Strazburu, za koju su bili nominovani i nosioci protesta u Srbiji, uz nekoliko studenata otputovao je upravo Kavčić – bez saglasnosti studentskih plenuma.

Zašto je njegov odlazak prošao bez sankcija, kada su ranije pojedinci bili izopštavani zbog istupanja bez odobrenja? Odgovor je jednostavan: u njegovim su rukama i nož i pogača. Kao finansijer blokada, Kavčić je skinuo rukavice i pokazao ko je gazda.

Ovim potezom jasno je stavio do znanja da blokaderi više ne odlučuju samostalno – sada znamo čiji su.

