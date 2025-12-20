AKTUELNO

Politika

U njegovim rukama i nož i pogača: Novi detalji o Aleku Kavčiću i blokaderima – skinuo rukavice i pokazao ko je gazda!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Medija Centar Beograd ||

Nakon višemesečne igre sa plenumima i studentskim odlukama, Alek Kavčić je izašao u prvi plan – bez saglasnosti plenuma, ali sa jasnom porukom da upravo on odlučuje.

Studentski protesti i blokade dobili su neočekivanog aktera. Iako su blokaderi u maju najavili formiranje liste „kredibilnih ljudi“ i jasno se ogradili od postojećih političkih partija, u praksi se pokazalo da ključne odluke donosi Alek Kavčić.

Podsetimo, Kavčić je 2020. godine bio kandidat na listi Pokreta „Dosta je bilo“ Saše Radulovića, što je opozicija iskoristila da ga podseti na njegovo političko angažovanje. Iako je tada lista neslavno propala, činjenica da je učestvovao u „višoj politici“ ostala je upisana u njegovoj biografiji.

Najnoviji događaji dodatno su osvetlili njegovu ulogu. Naime, na dodelu nagrade „Saharov“ u Strazburu, za koju su bili nominovani i nosioci protesta u Srbiji, uz nekoliko studenata otputovao je upravo Kavčić – bez saglasnosti studentskih plenuma.

Zašto je njegov odlazak prošao bez sankcija, kada su ranije pojedinci bili izopštavani zbog istupanja bez odobrenja? Odgovor je jednostavan: u njegovim su rukama i nož i pogača. Kao finansijer blokada, Kavčić je skinuo rukavice i pokazao ko je gazda.

Ovim potezom jasno je stavio do znanja da blokaderi više ne odlučuju samostalno – sada znamo čiji su.

Autor: Dalibor Stankov

#Alek Kavčić

#Dosta je bilo

#Finansijer

#Politika

#Strazbur

#Studenti

#blokaderi

#nagrada Saharov

#plenumi

#protesti

POVEZANE VESTI

Politika

OPŠTA TUČA MEĐU BLOKADERIMA! Kavčić udario na Miroslava Aleksića: Neodgovoran je, pravi štetu studentima zbog političkih poena

Politika

I KAVČIĆ UDARIO NA BLOKADERE! Poručio im da su nesposobni: Nemaju organizaciju, ne znam ni da li sam na listi (VIDEO)

Politika

KAVČIĆEVA FONDACIJA PLAĆA BLOKADERE: Refundiraju im privatne klinike i advokate, sve se čini kao finansiranje iz inostranstva

Politika

Milan St. Protić o blokaderima: I šta ćemo sutra kad oni dođu na vlast? Nemaju jasan i pripremljen plan (VIDEO)

Politika

Vujičić: Niko na KiM neće ostati bez primanja i radnih mesta koje je Vučić obezbedio srpskom narodu

Politika

Skandal! Blokader Kavičić naredio da se obrišu snimci na kojima preti novinarki Suzani Trninić - Blokaderska cenzura! Gebels im nije ravan!