Skandal! Blokader Kavičić naredio da se obrišu snimci na kojima preti novinarki Suzani Trninić - Blokaderska cenzura! Gebels im nije ravan!

Blokaderski profesor Alek Kavčić naredio je da snimak koji dokazuje da je pretio Suzani Trninić bude obrisan, spekuliše se po društvenim mrežama.

Ove špekulacije počele su da se pojavljuju nakon što se sama Trninić oglasila na "Iksu" i otkrila da su joj iz studija "Albatros News" javili da je taj snimak obrisan nakon što je od njih zatražila da joj ga dostave.

- Tražila sam da mi studio u kome je snimak napravljen dostavi taj video. Obavestili su me juče da su ga izbrisali. Snimak je napravljen telefonom, u studiju "Albatros News", a snimio je jedan od snimatelja svojim telefonom. Eto, zgodno - nema ga više - navela je ona.

Autor: A.A.