AKTUELNO

Politika

'AGRESIVNO PONAŠANJE ALEKA KAVČIĆA - POTPUNI PREZIR PREMA SLOBODI MEDIJA' ANS stoji uz koleginicu Suzanu Trninić i neće dozvoliti da se pretnje i nasilje nad novinarima normalizuju

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

ANS je oštro reagovao na bahato i agresivno ponašanje Aleka Kavčića prema novinarki Suzani Trninić.

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje bahato, uvredljivo i agresivno ponašanje Aleka Kavčića prema novinarki Suzani Trninić.

Takav istup predstavlja nedopustiv pokušaj zastrašivanja novinara i grubo kršenje osnovnih normi pristojnosti i javne komunikacije.

Kavčićev ispad pokazuje potpuni prezir prema slobodi medija i novinarskoj profesiji.
U demokratskom društvu, niko nema pravo da napada novinare, ma koliko mu se ne sviđala njihova pitanja ili mišljenje.

ANS zahteva od nadležnih institucija da hitno reaguju i utvrde odgovornost Aleka Kavčića, kako bi se sprečilo svako dalje nasilje i pritisak na novinare.

Napadi na novinare su napadi na istinu i na pravo građana da znaju.

ANS stoji uz koleginicu Suzanu Trninić i neće dozvoliti da se bahatost, pretnje i nasilje nad novinarima normalizuju.

Autor: Pink.rs

#AGRESIJA

#ANS

#Alek Kavčić

#Nasilje

#Suzana Trninić

POVEZANE VESTI

Politika

'Neće se na ovome završiti' Alek Kavčić uputio užasavajuće pretnje novinarki

Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA! Đilas udario na Kavčića, Rusiju, Lompara (VIDEO)

Politika

ANS: Najavljeni protest ispred Informera je napad na slobodu medija

Politika

ANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE NEODGOVORNO I ZLONAMERNO DELOVANJE MEDIJA: N1 i Nova.rs šire paniku i laži – cilj im je haos u Srbiji!

Politika

ANS: Još jedno divljačko nasilje nad novinarima; Zahtevamo od nadležnih da odmah reaguju

Showbiz

'VRIŠTAO JE I PSOVAO, NIJE IMAO KONTROLU NAD SOBOM!' Isplivali NOVI ŠOK detalji u slučaju koji se vodi protiv glumca Aleka Boldvina!