Ministar Bratina za Pink: Blokaderi se raspadaju - Čim bi preuzeli vlast, oni bi se posvađali

Prof. dr Boris Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija, govoreći o sve češćim nesuglasicama među blokaderima kaže da je to zanimljivo sa etnološke strane i da kada krenemo da se svađamo iz nas izlaze neke stvari za koje mislimo da smo ih ostavili u prošlosti.

Bratina kaže da, bilo kako bilo - oni (blokaderi) se raspadaju.

- To je vidno na prvi pogled, ja bih rekao da je to samo pojava. Budući da smo na prethodnim izborima u nekoliko gradova videli da je takozvana opozicija, to jest blokaderi, nastupala u punom sastavu, to jest ujedinjeni, ja ne sumnjam da će za izbore ove godine Evropa njih postrojiti u jednu kolonu i da će se među njima sve te nesuglasice, u ime zajedničke komande, savladati, naravno, samo na neko vreme - rekao je Bratina za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink i dodao:

U istom momentu kada bi preuzeli vlast oni bi se posvađali baš onako kao što je to bilo u DOS-u i tako dalje.

Upitan da li je to njihovo neslaganje očekivano Bratina kaže da jeste.

- Svi ovi ljudi koji učestvuju u političkom životu, a pripadnici su takozvane opozicije su u velikoj meri slučajni političari - ocenio je on.

Bratina je rekao i da ne očekuje da će se nasilje blokadera smanjiti ako je ovo izborna godina.

- Ako bi kao faktor uzeli izbore - oni su samo još jedna crvena marama koja će izazivati blokadere... Sasvim je jasno da blokaderi ne računaju na to da dođu na vlast na izborima. Oni nemaju šanse da dobiju na izborima - naveo je Bratina.

Dr Mirsad Đerlek, član Predsedništva Srpske napredne stranke, kaže da su pale maske i da se vidi šta je ostalo kod njih.

- Nasilje, iznošenje neistina, međusobno se optužuju gde su se slile donacije, a oni nisu opravdali ono što se od njih očekivalo... Sad moraju da polažu račune onima koji su ih finansirali, može se reći da oni jesu prsli - kazao je Đerlek.

Naglasio je da treba biti obazriv u vezi spoljnog uticaja.

- Taj unutrašnji uticaj, kad su u pitanju blokaderi, oni su u nekim minornim brojevima i to nisu skupovi kao što su bili na početku, zahvaljujući narodu koji je prozreo da blokaderi žele da ruše Srbiju uz pomoć ljudi iz inostranstva preko glave Aleksandra Vučića - istakao je Đerlek.

On se zahvalio narodu što je prozreo sve i shvatio istinu.

Đerlek je kazao da neće prestati nasilje blokadera i njihova želja da dođu na vlast.

- Ne može se u jednoj demokratskoj Srbiji doći na vlast preko ulice i oni to moraju da upamte. Međutim, njihove gazde ih ubeđuju da može - naveo je Đerlek.

Autor: Pink.rs