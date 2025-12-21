'Sutra će Pelegrini moći da saopšti velike vesti za Slovake u Srbiji!' Vučić razgovarao sa predsednikom Slovačke o investicijama i projektima u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa slovačkim predsednikom Petrom Pelegrinijem o investicijama i infrastrukturnim projektima, uz najavu važnih vesti za slovensku zajednicu u Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa slovačkim predesednikom Petrom Pelegrinijem, koji se nalazi u službenoj poseti Srbiji, razgovarao o raznim investicijama slovačkih kompanija, dodajući da će danas i sutra imati važne sastanke u Beogradu na tu temu.

On na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da će država pomoći završetak doma kulture u Padini kod Kovačice, kako bi on bio gotov do aprila 2027. godine.

Vučić je kazao da će država pomoći i izgradnju muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu, kao i druge infrastrukture projekte u mestima u Srbiji gde žive Slovaci.



- Sutra ćemo diskutovati o drugim velikim projektima i verujem da će predsednik Pelegrini sutra, ukoliko to bude interes slovačke zajednice, moći da saopšti još neke velike vesti za Slovake u Srbiji - naglasio je Vučić.

Autor: D.Bošković