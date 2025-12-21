'DAJTE MI 5 MINUTA, I JA ĆU DA IZAĐEM IZ EMISIJE' Haos u 'Hit tvitu'! Marić: Da sam znao da ću Šešeljem gostujem, ne bih dolazio

U toku je emisija Hit tvit, a gosti Verice Bradić su Milomir Marić i Vojislav Šešelj koji su se sukobili na samom početku emisije.

- Ja nisam mogao da verujem da će Šešelj da me minira, i ode u lažnu Ćirilicu. On je poznat kao čovek od morala, časti... Ja sam se posle sabrao, pa se pitao da li je normalno, ali sam shvatio da je za njega sve lažno - rekao je Marić.

- 81. godine, kada sam izbačen iz komunističke partije, ja sam zvao glavnog urednika Kovača, rekao mu za sastanak, da ću biti tu, i ako može da pošalje jednog novinara, on je rekao da ima, da služi vojsku, pa da se mi sogovorimo. Nađemo se u hoteču Evropa, tražio mi slike, iz mladalačkog života... Ostali smo 2,3 sata... - dodao je Šešelj.

- Čovek ima dara za izmišljotine - dodao je Šešelj, pa nastavio:

- Sutradan se nije pojavio, to je ona sednica gde mi nisu dali reč - rekao je Šešelj.

- Bilo mi je zabranjeno da dođem - ubacio se Marić.

Marić je naveo da je Šešelj tada rekao kad dođe na vlast da će da ukine muziku, na šta je Šešelj uzvratio:

- Da li si ti normalan? To su ove njegove kasnije izmišljotine, on ima dara za to.

Marić je potom upitao šta je tema emisije i da bi trebalo o tome da diskutuju.

- Tema je koliki je lažov Milomir Marić, može li se izmeriti - rekao je kroz smeh Šešelj.

- To je sitnica prema Vojislavu Šešelju - uzvratio je Marić.

- Što me nisi obavestio da ne govorimo, ne bih došao u emisiju - upitao je Šešelj, na šta je Marić rekao da ni on nije znao ko je drugi gost.

- Ne bih ni ja došao, dajte pauze 5 minuta da izađe Marić - rekao je Šešelj.

Autor: D.Bošković