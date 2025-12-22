EVROPA SUVERENIH DRŽAVA JE NE SAMO MOGUĆA, VEĆ I NEOPHODNA: Ministarka Stamenkovski o poseti predsednika Slovačke Petera Pelegrinija Srbiji

Poseta predsednika Slovačke Petera Pelegrinija Srbiji i susret sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, prema rečima ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski, pokazuje da u Evropi i dalje postoje države koje ne pristaju da im se politika diktira spolja.

Suverenizam kao politički izbor

Ministarka je istakla da Srbija i Slovačka brane pravo na samostalno odlučivanje, čak i kada je to politički najskuplje. U vremenu pritisaka i pokušaja da se nacionalni interesi proglase „retrogradnim“, ovakvi susreti potvrđuju da suverenizam nije izolacija, već legitiman politički izbor.

„Most koji je Srbija izgradila sa Mađarskom i Slovačkom predstavlja glavnu magistralu suverenista u Evropi“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Cena suverenizma

Dodala je da suverenizam ima svoju cenu – države koje žele da same odlučuju izložene su spoljnim pritiscima, ali i unutrašnjim pokušajima destabilizacije. „To nije slučajnost, već pravilo. Ipak, politika bez suvereniteta nije politika, već administracija tuđih interesa“, poručila je ministarka.

Na kraju, Đurđević Stamenkovski je naglasila da je Evropa suverenih država ne samo moguća, već i neophodna. „Samo takva Evropa može da obezbedi ravnotežu interesa i očuvanje identiteta svojih naroda“, zaključila je ona.

Autor: Dalibor Stankov