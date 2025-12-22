'STRPAĆEMO VUČIĆA U SANDUK' Sekli su predsedniku vrat, sad OPET POZIVAJU DA SE STRELJA! (FOTO)

Blokaderski novinar Aleksandar Dikić pozvao je danas na streljanje Vučića i onih koji ga podržavaju i nudi "olakšavajuću" okolnost.

Kako kaže, onima koji budu sarađivali sa blokaderima, staviće povez preko očiju!

- Naravno da neće neko iz Predsedništva da vam bude na listi, on samo treba da nam pomogne da srušimo taj režim, da bi to bila neka vrsta olakšavajuće okolnosti. Kada ga budemo streljali, da mu stavimo povez na oči. - rekao je on.

Ovo je, da podsetimo, samo nastavak bolesne, patološke mržnje prema predsedniku Vučiću!

Više puta pozivali su na njegovo streljanje, na linč.

Nemoguće je na prste jedne ruke nabrojati koliko puta su mu poželeli smrt, a više puta se bolesno pretilo da će ga "besiti" "streljati" i slično..

Da podsetimo, komadali su tortu sa njegovim likom.

Na društvenim mrežama proletos je kružio snimak kako su neki bolesnici, zadojeni mržnjom, sekli tortu sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sekli su, da podsetimo, tortu sa likom Aleksandra Vučića, pa zabili nož posred lica predsednika.

Pogledajte samo tu bolest...

I tu bolesnim napadima nije kraj.

"Trpali" su bezumnici predsednika i u sanduk...

Prošle godine jedan korisnik na mreži "X" komentarisao je nestanak predsednika Irana Ebrahima Raisija, kada se helikopter u kom se on nalazio srušio, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Opet su se u komentarima javile pristalice opozicije koje su morbidnim pretnjama pozivale na ubistvo predsednika Vučića.

Naime, korisnik koji je potpisan kao Igor Pavlović napisao je sledeće.

- Još da i AV strpaju u sanduk, pa da se takvima kao ti naj*bemo mrtve dece. Doći će taj dan, svim diktatorima je pre ili kasnije došao.



