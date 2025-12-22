'SREĆAN SAM ŠTO SAM KOD SVAKOG DETETA VIDEO OSMEH' Vučić nakon posete Rumi: Nisi uspešan onoliko koliko si poena dao, već koliko si one oko sebe učinio boljima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras otvaranju nove sportske hale u Putincima, kod Rume.

- Prelepa je sala u Putincima, srećan sam što sam kod svakog dečaka, kod svake devojčice, video osmeh na licu -poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon posete ovog mesta.

- I kako je naš najveći košarkaš svih vremena Nikola Jokić rekao: “Nisi uspešan onoliko koliko si poena dao, već koliko si one oko sebe učinio boljima.”

- Zato i vi razmišljajte kako i da dodate loptu, kako da pomognete onome koji je povređen, kako da pomognete onome koji igra zajedno sa vama u timu, jer bez timske igre nema nikakvih rezultata- piše u objavi predsednika Vučića.

Autor: Jovana Nerić