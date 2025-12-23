NAJVEĆI VOJVOĐANSKI SEPARATISTA SEJDINOVIĆ VODI KAPNANJU ZA VJT: Hoćemo one koji nemaju nikakve veze sa Srbijom! (VIDEO)

Nedim Sejdinović, označen kao najveći vojvođanski separatista, vodi kampanju za izbore u Visokom savetu tužilaštva (VST), poručujući da želi one koji nemaju nikakve veze sa državom Srbijom.

Sejdinović je izjavio da veruje kako će pobediti struja koja ima najveći odmak od izvršne vlasti. „Ja sam siguran da tužioci to znaju puno bolje od nas. Intuitivno verujem da će ipak pobediti ta struja koja ima najveći odmak od izvršne vlasti“, rekao je on.

Kritika postojećih opcija

Dodao je da bi voleo da ne pobedi nijedna od postojećih struja, jer „treće nema“. „Vraćamo se na to, imamo Tadića i Nikolića, a mi bismo voleli trećeg nekog princa na konju, prođe nam ceo život čekajući“, poručio je Sejdinović.

Kampanja za VST

Njegova kampanja za izbore u VST izazvala je pažnju javnosti, jer je naglasio da želi da u instituciji budu oni koji nemaju nikakve veze sa državom Srbijom, što je izazvalo burne reakcije.

Autor: Dalibor Stankov