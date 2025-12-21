Vučić: Incident u Bačkom Petrovcu nije imao nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u Srbiji ne možete naći nijednog Srbina koji ima nešto protiv nekog Slovaka i da incident koji se letos dogodio u Bačkom Petrovcu nema nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima već da je politički bio zloupotrebljen, a predsednik Slovačke Peter Pelegrini je zahvalio predsedniku Vučiću što će Vlada Srbije podržati izgradnju Doma kulture za sve Slovake koji žive u Srbiji.

Na pitanje novinara iz Slovačke povodom sutrašnje planirane posete Bačkom Petrovcu predsednika Srbije i Slovačke da prokomentarišu incident koji se desio krajem avgusta i, kako je rečeno, to što se moglo čuti "da su to bili pripadnici SNS-a koji su ugrozili Slovake", kao i pitanje kako sprečavati takve incidente, Vučić je rekao:

"Nijednog Srbina ne možete da nađete da ima nešto protiv nekog Slovaka. I vama i svakom drugom je jasno da to nikakve veze nije imalo sa srpsko-slovačkim odnosima. Nekome je odgovaralo da obmanjuje javnost u tom trenutku, to su radili kao što su lagali za milion drugih stvari. Reč je bila o najobičnijem prepucavanju ljudi koji drugačije misle. Ali to se dešavalo tih dana, nedelja, rekao bih, svuda po Srbiji. Ništa posebno i drugačije u odnosu na sve drugo nije dešavalo".



Vučić je istakao da je siguran da je svima jasno da to nikakve veze nije imalo sa Slovacima.

"Nego su to određene medijske platforme iz Srbije koristile, ne bi li vodili propagandu protiv Republike Srbije, ništa više. Ne postoji u ovoj zemlji nijedan čovek koji ima bilo šta protiv Slovaka. Nikada nisam čuo da takav čovek postoji. Ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, ni u Petrovcu, ni u Pazovi, ni u Kovačici, ni u Padini, ni u Bačkoj Palanci, ni u Baču, ali baš nigde", kazao je predsednik Vučić.

Kako je rekao, što se tiče planirane posete i razgovora sa Slovacima, dobili su informaciju od naših slovačkih prijatelja, ko će da dođe na te razgovore.

"Ja sam uvek spreman da razgovaram sa svima, sa onima koji misle drugačije, sa onima koji misle slično. Ja sam to ponudio i ljudima u Srbiji koji misle drugačije, ali oni beže od razgovora. Nikakav problem sa razgovorom nemam. Da vidimo šta su to i koje su to teme gde možemo da pomognemo slovačkoj zajednici. Videli ste da namerno ne koristim ni termin manjina, već govorim o narodima ili zajednici, da bih dodatno ukazao na bliskost sa Slovacima u našoj zemlji", istakao je Vučić.

On je kazao da će Srbija da uradi sve što je potrebno da pomogne Slovacima i najavio da će naša ulaganja biti mnogo veća.

"Za to je dobio od mene lično obećanje predsednik Pelegrini i uveren sam da će Slovačka da bude sutra, čim čuje o čemu je reč, izuzetno radosna", kazao je Vučić.

Pelegrini je istakao da je zahvalan predsedniku Vučiću koji je odlučio i odobrio da srpska vlada pomogne da se sagradi Dom za Slovake u kratkom vremenu.

"Moja poseta Slovacima ili slovačkoj manjini u Vojvodini ne treba da ima nikakvo unutrašnje političko značenje. Nažalost, znate, Slovacima koji žive u Vojvodini desilo se isto što se desilo i u Slovačkoj, a to je uobičajeno u srpskom društvu. Dakle, iako su jedan narod i pripadnost jednom slovačkom narodu, ta politička pitanja, naravno, prave razliku i kod slovačke manjine u Srbiji. Dakle, postoje ljudi slovačke manjine koji podržavaju jednu stranu, ali postoje Slovaci koji imaju i drugačije političko mišljenje", rekao je Pelegrini.



Dodao je da su to stvari koje se tiču države.

Kako je rekao, sutra ide da se sretne sa predstavnicima Slovaka i da vidi šta je sve neophodno da oni u Srbiji održe svoj jezik, istoriju, kulturu, da deca mogu da idu u slovačke škole.

"Da jednostavno imaju u Srbiji osećaj da mogu da zadrže svoju kulturu. To je cilj moje posete. To da li me pitate vi sad da li ću ja sutra da se sretnem i sa predstavnicima tih ljudi koji su bili deo možda tog nekog internog političkog incidenta. Ja prvi sastanak imam sa predstavnicima slovačkih kulturnih institucija, dakle što se mene tiče, mislim da će tamo biti ljudi koji će imati drugačije političko mišljenje i ne znam da li će to biti ljudi koji podržavaju jednu ili drugu političku stranu ili imaju neko drugo političko mišljenje. Srešću se sa oko 200 Slovaka koji će doći. E sad možda će među njima i biti i ti ljudi", naveo je Pelegrini.

Kaže da je sa predsednikom Vučićem govorio o tome da ne želi da se od tog incidenta koji je iniciran unutrašnjim pokretima pravi slika da neko ciljano hoće da napada slovačku manjinu koja živi u Vojvodini.

"Dakle, tamo se desio konflikt između njih zato što imaju različite političke mišljenja i šta da vam kažem, takvi konflikti se dešavaju kao nas u Slovačkoj, između građana Slovačke Republike, a to zbog političkog mišljenja. Dakle, što se toga tiče mi se tu ne mešamo, ti politički momenti su za političare, a mi to ne možemo da rešavamo, ta politička mišljenja u okviru slovačke manjine. I to je pristup koji ja kao predsednik Slovačke želim da zadržim. Mene ne zanima to za koga oni glasaju i kakvo imaju mišljenje o političkim stvarima unutar Srbije, već kako žive i kako mogu da održavaju te stvari koje se tiču kulture", naveo je Pelegrini.

Dodao je da će sutra posetiti Bački Petrovac i da je važno što je predsednik Vučić odlučio da se dve zemlje vrate izvornom projektu koji je on, Pelegrini, želeo još kao premijer da realizuje, da slovačka zajednica u Srbiji može da ima slovački dom.

"Dom koji zahtevaju Slovaci koji žive ovde i ja sam zahvalan predsedniku Vučiću", istakao je Pelegrini.

On je naglasio da je to izvrsna vest jer je to ulaganje od nekoliko miliona.

"I to je nešto što jednostavno slovačka zajednica nikad ne bi mogla sama i to je stvarno veliki gest od predsednika Vučića i sutra će me veseliti ako ću to reći javno. To će biti prostor gde ćemo se moći susretati, gde će se odvijati događanja za sve Slovake i ja sam posebnozahvalan ne samo u ime Slovaka koji žive u Srbiji nego i onih koji žive u Slovačkoj. Predsedniče Vučiću, zahvaljujem i sutra zajedno sa našim Slovacima dogovorićemo detalje i vratićemo se onom velikom projektu koji smo u prošlosti hteli da izgradimo - veliki kulturni dom za sve Slovake koji žive u Srbiji", naveo je Pelegrini.

Autor: D.Bošković