Vučić: Poseta Pelegrinija potvrda međusobnog poverenja – razgovori o jačanju odnosa Srbije i Slovačke (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je dobrodošlicu predsedniku Slovačke Republike Peteru Pelegriniju, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Vučić je istakao da će razgovori biti usmereni na jačanje tradicionalno dobrih odnosa dve države, unapređenje ekonomske saradnje i nove zajedničke projekte.

Vučić je na društvenoj mreži Instagram naveo da je poseta predsednika Slovačke potvrda međusobnog poverenja i jasne opredeljenosti da saradnju dve zemlje podignu na još viši nivo, u interesu građana i zajedničke evropske budućnosti.

„Sa velikim zadovoljstvom sam poželeo predsedniku Pelegriniju srdačnu dobrodošlicu u Srbiju. Tokom dana ćemo razgovarati o daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa Srbije i Slovačke, a poseban akcenat biće na unapređenju ekonomske saradnje, novim investicijama i zajedničkim projektima u oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede i IT sektora, uz dodatno povezivanje naših privreda i kompanija“, poručio je Vučić.

On je naglasio da će tokom posete biti razmotrene i teme evropskih integracija Srbije, aktuelnih regionalnih i bezbednosnih izazova, kao i značaj stabilnosti i dijaloga na Zapadnom Balkanu.

„Ova poseta je potvrda međusobnog poverenja i jasne opredeljenosti da saradnju podignemo na još viši nivo, a u interesu naših građana i zajedničke evropske budućnosti“, zaključio je predsednik Srbije.

Autor: Dalibor Stankov