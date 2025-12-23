DRŽAVA ULAŽE U ZDRAVSTVO: Vučić uručio ugovore najboljim diplomcima – posao odmah posle škole!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom prijemu povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

U Palati Srbija održava se svečani prijem na kome predsednik Aleksandar Vučić uručuje ugovore o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola. Ova ceremonija predstavlja priznanje za trud i znanje mladih medicinara, ali i jasnu poruku da Srbija računa na njihovu stručnost u jačanju zdravstvenog sistema.

Svečanost je počela intoniranjem himne nakon čeka se prisutnima obratio dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu Vladimir Janjić koji je rekao da ova inicijativa zapošljavanja maldih diplomaca pokazuje jasnu političku volju da se mladim i najprofesionalnijim ljudima obezbedi sigurna perspektiva razvoja u sopstvenoj zemlji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je ugovore o radu Sofiji Glišić, Filipu Bjekoviću, Kristini Savić, Ivani Koštrbić, Martinu Bačeviću, Danici Milenković, Petru Gogiću, Luki Matijenku, Ani Anđelković, Damjanu Ćirću...

Obraćanje dr Ane Anđelković:

"Velika mi je čast i odgovornost da danas stojim ovde. Započinjemo novo i izuzetno važno poglavlje u profesionalnom putu. Ne stojim ovde kao pojedinac već kao predstavnik generacije koja je dokaz da se upornost isplati. Hvala predsedniku i državi na prilici koju nam ukazujete. Put do današnjeg dana nije bio lak - godine učenja, odricanja, dežurstava i ličnih borbi oblikovali su nas kao ljude i lekare. Zato ovaj trenutak doživljavamo sa posebnom zahvalnošću".

Obraćanje Damjana Ćirirća: Poruka da se trud i humanost prepoznaju

Za govornicu je izašao i Damjan Ćirić:

"Iskrena zahvalnost predsedniku Vučić na kontinuiranoj podršci mladima i ministru Lončaru. Ovo je jasna poruka da se trud i humanost prepoznaju".

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svečanom prijemu povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, istakavši da je ovo već peti ili šesti put da prisustvuje ovakvim manifestacijama.

„Ovo mi je peti ili šesti put da učestvujem na ovakvim događajima, na kojima smo zaposlili oko 5.000 ljudi. Uvek treba da zahvalite državi, jer država je izabrala da ulaže ogroman novac u zdravstvo“, poručio je Vučić.

Dodao je da je cilj da se mladim medicinarima pruži prilika da odmah po završetku školovanja dobiju posao i da se na taj način jača zdravstveni sistem Srbije.

Vučić je naglasio da ulaganje u zdravstvo predstavlja strateški prioritet države, jer se time obezbeđuje bolja zdravstvena zaštita građana i jača poverenje u institucije.

Vučić je istakao da država u zdravstvo ulaže ogroman deo budžeta – više od 25 odsto. „Poslednjih godina potpuno smo obnovili oko 150 objekata i izgradili neke nove. Nikada u srpskoj istoriji nije toliko urađeno“, naglasio je predsednik.

Govoreći o modernizaciji zdravstvenih ustanova, dodao je da danas, kada uđemo u klinički centar koji izgleda „kao svemirski brod“, postavlja se pitanje da li će pacijente dočekati lekar koji brine o njima ili neko ko samo čeka da mu prođe radni dan. „Nadam se da ćete vi biti brižni i pažljivi, da ćete se radovati uspehu i ozdravljenju svakog pacijenta i da ćete svoj posao obavljati posvećeno“, poručio je Vučić.

Podsetio je i na reči velikog Roberta Koha: „Lekar koji od trenutka kada postane lekar ne nastavi da uči – nije lekar.“ Vučić je naglasio da mladi medicinari moraju da idu u korak sa savremenim izazovima, da stalno uče i rade.

„Što se države tiče, ona će nastaviti da povećava plate zaposlenima u zdravstvu“, zaključio je predsednik.

Autor: Dalibor Stankov