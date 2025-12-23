VUČIĆ: Država će nastaviti da povećava plate u zdravstvu i da ulaže milijarde evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svečanom prijemu u Palati Srbija povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Istakao je da je do sada zaposleno više od 5.000 ljudi i naglasio da će država nastaviti da povećava plate zdravstvenim radnicima i da ulaže ogromna sredstva u zdravstvo.

Zapošljavanje mladih medicinara

Vučić je lično uručio ugovore o radu za 11 najboljih lekara, medicinskih sestara i tehničara, a ukupno je zaposleno više od 100 diplomaca medicinskih fakulteta i 350 diplomaca srednjih medicinskih škola. Od 2018. godine, kroz ovaj program zaposleno je 1.941 lekar i 3.183 medicinska tehničara širom Srbije.

Ulaganja u zdravstvo

Predsednik je naglasio da je u budžetu za zdravstvo obezbeđeno oko pet milijardi evra. „Država je izabrala da ulaže ogroman novac u zdravstvo – više od 20 do 25 odsto budžeta ide na zdravlje ljudi“, rekao je Vučić. Dodao je da su sredstva namenjena obnovi i izgradnji objekata, kupovini inovativnih lekova, kao i subvencijama za lečenje dece u inostranstvu.

Modernizacija sistema

Vučić je podsetio da je poslednjih godina obnovljeno 150 objekata i izgrađeno novih, što je, kako je rekao, najveći obim radova u istoriji Srbije. „Danas kada uđemo u Klinički centar koji izgleda kao svemirski brod, pitanje je da li će vas dočekati lekar koji brine o pacijentu ili neko ko samo čeka da mu prođe radni dan. Nadam se da ćete vi biti brižni i pažljivi“, poručio je mladim medicinarima.

Plate i odgovornost

Predsednik je istakao da će država nastaviti da povećava primanja zdravstvenim radnicima. „Nije to uvek jednostavno, ali obavezujemo se da plate nikada ne kasne ni jedan dan“, rekao je Vučić.

Poruka diplomcima

Vučić je pozvao mlade medicinare da budu odgovorni, da nastave da uče i da idu u korak sa savremenim tehnologijama i veštačkom inteligencijom. „Niste ovde zato što ste bili manje vredni, već zato što ste bili najbolji. Čestitam vama i vašim roditeljima i želim vam da čuvate pacijente i da branite Srbiju“, zaključio je predsednik.

Autor: Dalibor Stankov