Vučić: 350.000 zahteva za legalizaciju, dogovor o gasu do 31. marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima u Palati Srbija, nakon svečanog prijema povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola. Govorio je o legalizaciji objekata, snabdevanju gasom, energetici, penzijama i ekonomskim pokazateljima.

Legalizacija objekata

Vučić je pozvao građane da predaju zahteve za evidentiranje objekata, naglasivši da će postupak za 80 do 90 odsto slučajeva biti završen do kraja marta. „Oni koji su prvi predali zahteve, dobiće i prve odgovore od države. Već krajem marta u mnogim opštinama biće uručeni pozitivni odgovori“, rekao je predsednik.

Snabdevanje gasom

Predsednik je istakao da je postignut dogovor o produženju snabdevanja gasom do 31. marta. „Ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju – Srbija će imati dovoljno gasa i električne energije za zimsku sezonu“, poručio je Vučić.

Energetika i NIS

Govoreći o vestima da će „Mol“ kupiti NIS, Vučić je rekao da Srbija nema ništa protiv, ali da je važno da se sve završi do 15. januara. „Ponosan sam na Srbiju i građane – ovo je 75. dan da nismo dobili kap nafte, a niko ne nosi kantice. To pokazuje koliko smo se odgovorno ponašali“, naglasio je.

Odgovor na kritike

Na pisanje lista „Nova“ da su se na ulice vratile devedesete, Vučić je odgovorio: „Devedesete su u njihovim glavama. To govore ljudi koji nemaju veze s racionalnom politikom.“

Penzije i ekonomski pokazatelji

Vučić je najavio da će penzioneri početkom januara dobiti najveće penzije u istoriji, uvećane za 12,2 odsto. „Dobra vest je i da neće biti problema sa gasom“, dodao je.

Predsednik je istakao da Srbija ima višu stopu razvoja nego 90 odsto zemalja Evropske unije, uz manju stopu javnog duga.

Autor: Dalibor Stankov