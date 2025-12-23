Knežević odgovorio Ivanoviću: Taman bi se podsetio dede kog si se odrekao zbog šajkače

Lider Srba u Crnoj Gori Milan Knežević brutalno je razobličio novinara Vijesti Željka Ivanovića i poručio da bi ga poveo na slavu kod porodice Vučić da je znao da toliko to želi.

Knežević je istakao da bi se taman Ivanović podsetio dede Jeremije kog se odrekao zbog šajkače.

''Da sam znao da se Željku Ivanoviću ide na Nikoljdan kod Vučića, poveo bih ga sa sobom. Taman da proba prebranac i podseti se deda Jeremije iz sela Guberevac kog se odrekao zbog šajkače. Ali znajući kako je Žeks kao novinar "Radoja Dakića" ukrao iz radničke menze lonac pasulja sa suvim rebrima, bojim se da bi Vučićima na stolu ostala samo slavska sveća'', napisao je Knežević na mreži Iks.

Podsetimo, Knežević je na Nikoljdan bio na slavi kod porodice Vučiće, a tom prilikom se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je mu se zahvalio na tome.

