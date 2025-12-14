AKTUELNO

'NIKO SE NIJE IZVINIO VUČIĆU' Knežević o napadima iz Crne Gore: Predsednika Srbije optužuju za sve...

U emisiju "Hit Tvit" na TV Pink uključio se Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije, povodom optužbi da je Aleksandar Vučić kriv što neka poglavlja nisu otvorena i da je Crnoj Gori "predsednik Srbije kriv za sve".

- Evo i sad sa poslednjom aferom vezanoj za zatvaranje poglavlja 11 i 13... Ispalo je da je Vučić neku magiju sipao Makronu kako bi zaustavio Crnu Goru evropskim putem - naveo je Knežević i dodao da će ta poglavlja ipak biti zatvorena, a da se niko nije izvinio Vučiću.

Knežević je naveo da Podgorica sada slepo sluša Zagreb koji ističe da je spoljni neprijatelj Crne Gore Srbija, a unutrašnji srpski narod.

Knežević je rekao da iz iste kuhinje dolazi i optužba da je Vučić kriv i za napad na turske državljane u Crnoj Gori.

- U ovom trenutku je Zagreb glavni grad Crne Gore - ocenio je Knežević.

HIT TVIT UŽIVO NA TV PINK! Vučićević: Vučić smeta Hrvatskoj jer je od Srbije napravio državu - Mi imamo svoju politiku i to im smeta (VIDEO)

