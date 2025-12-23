Izborni inžinjering u Vojvodini presudio člana VST ispred viših tužilaštava

Izborni inžinjering Zagorke Dolovac u vojvođanskim tužilaštvima novosadske apelacije presudio je u korist njenog pulena Borisa Majlata koji je u svim apelacijama poražen od strane Nikole Uskokovića koji je u Beogradu, Kragujevcu i Nišu odneo pobedu.

Razlika u glasova je tri u Majlatovu korist i to je odlučila novosadska apelacija.

Podsetimo, u prethodne tri godine tužilaštva sa teritorije novosadske apelacije kojom vlada Zagorka Dolovac preko svojih bliskih saradnika, spremala se na ovaj izborni inžinjering izborom podobnih tužilaca po merilima podobnosti Zagorke Dolovac.

Tužan dan za tužilaštvo Srbije, koje u Savetu ostaje bez sjajnog tužioca i čoveka Nikole Uskokovića, jer Dolovac nastavlja dominaciju preko Majlata, pulena kojeg već godinama koristi za sve svoje spletke.

