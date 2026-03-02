AKTUELNO

Politika

Savet za monitoring: Dolovac i Stamenković vrše tužilački izborni inženjering bez presedana

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje izborni inženjering bez presedana koji sprovode Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva, uz nesebičnu podršku Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca.

U ponovljenom legitimnom i legalnom izbornom procesu za izbor članova Visokog saveta tužilaštva jasno je potvrđeno da su izabrani kandidati koji očigledno nisu podobni za Dolovac i Stamenkovića, pa zato izmišljenim događajima i navodnim pritiscima od strane Bezbednosno informativne agencije pokušavaju da diskredituju izborni proces i tako što duže ostanu vlasnici očigledno privatizovane javnotužilačke organizacije.

Činjenica da Tomislav Ćetković, član Visokog saveta tužilaštva, predlaže odbijanje instruisanih i istovetnih prigovora pa onda ni sam ne glasa za svoj predlog, samo potvrđuje da se radi o izbornom inženjeringu bez presedana.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost napominje da se mora zaustaviti rušenje i degradacija institutcija Republike Srbije od strane Dolovac, Stamenkovića i ostalih.

