Savet za monitoring: Dolovac, Nenadić i Stamenković uzurpirali javno tužilaštvo u Srbiji

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost osuđuje uzurpaciju sistema javnog tužilaštva Republike Srbije od strane Zagorke Dolovac, nelegitimnog vrhovnog javnog tužioca, Mladena Nenadića, političkog javnog tužioca u JTOK i Branka Stamenkovića, lažnog predsednika Visokog saveta tužilaštva.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Dolovac, Nenadić i Stamenković grubo su uzurpirali saistem javnog tužilaštva u Republici Srbiji i svako u svom domenu čini sve da se onemogući zakonom i Ustavom propisana hijerarhija propisa i nadležnosti i da se prekinu pravni procesi koji su u toku i za koje je javnost posebno zainteresovana", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Dolovac je zadužena da uzurpira odluke Narodne skupštine u domenu izmena pravosudnih zakona koje za cilj imaju sprovođenje Ustavnih izmenama o jačanju pravosuđa. Nenadić je zadužen da vodi političke procese i da bez dokaza i bez osnovane sumnje sprovodi politički progon onih za koje mu opozicija govori da moraju biti sklonjeni sa političke scene. Stamenković je zadužen da uzurpira i onemogući sprovođenje odluka Ustavnog suda Srbije. Svi zajedno kvalifikovali su se i za sudski progon i za razrešenja jer i svi zajedno i svako od njih pojedinačno krše zakone i Ustav da bi nastavili da služe centrima moći koji nisu deo državnog i hijerarhijski i Ustavom uspostavljenog aparata. Zbogo ovo troje uzurpatora građani Republike Srbije nemaju poverenja u javnotužilački sistem i to je i opasno i nedopustivo" - zaključio je Spasić.

Autor: Pink.rs