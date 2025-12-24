'SVAKOGA DANA JE OČUVATI MIR SVE TEŽE' Vučić: Polako ali sigurno, gomilaju se trupe u našem okruženju

Najteži cilj za ostvarenje u narednom periodu biće očuvanje mira i stabilnosti u zemlji i to mora da bude i vaš i naš najvažniji zadataka, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju Ambasadorske konferencije u Beogradu, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova.

Predsednik je pred diplomatama postavio ciljeve, od koji je najvažniji, kako kaže, očuvanje mira i stabilnosti.

- Svakoga dana je očuvati mir sve teže. I kada pogledate ta pomeranja jednih ka drugima, podsetiću vas da je na početku rata u Ukrajini bilo nećemo da dajemo oružje, samo opremu, pa onda ćemo da dajemo municiju, pa lako njaoružanje, pa samo određene tipove kratkog dometa, pa najsavremenija kojima se tuku ciljevi na teritoriji Rusije... Ciljevi su se menjali, mete su se menjale. I Rusi su govorili jedno pa su tokom operacije menjali svoje ciljeve. Retorika, socijalne mreže, navijački mediji, dovode do toga da sukobi budu sve žešći i da nema povlačenja ni na jednoj strani. Jasno je i potpuno nedvosmileno, čak i kada bi se to sutra zaustavilo, cenimo napore Donalda Trampa, da bi se otvoreni sukob između Evropljana i Rusa i dalje nastavio - navodi Vučić.

Kaže da se u regionu tako iznenada dobijaju sastanci Prištine, Tirane i Zagreba koje svi nipodaštavaju i pitaju "gde će oni nas da napadnu".

- A što su onda održali sastanak? Što su potpisali ugovor o saradnji i vojnom savezu? Zbog čega su širili sporazume sa Slovenijom, pokušavali da uvedu i Bugarsku. Izvesno je da to nisu uradili zbog priče za novine, naprotiv. I kada sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a i ljudima u EU, svi bi slegali ramenima. A posledice danas vidimo - od onoga "poštovaćemo povelju UN i rezoluciju 1244" do toga da Amerikanci nedvosmisleno i otvoreno naoružavaju Albance na Kosovu i Metohiji, o Turskoj da ne govorim. Više nisu nikakav problem brze isporuke haubica sa jednim ciljem - direktnog ugrožavanja Srbije i njenog teritorijalnog integriteta i napada na civilno stanovništvo i vojno-policijske strukture Republike Srbije - navodi Vučić.

Upitao je zbog čega se dešava naoružavanje Hrvatske.

- Jedna permanentna kampanja protiv Srbije, srpskog naroda i predstavnika Srbije. Svi u okruženju su u NATO. Pitam - protiv koga je to usmereno? Od koga da se zaštitite? Valjda je NATO dovoljno jak da u svakom trenutku savlada malenu Srbiju. Teško da bi se Srbija usudila, a i to nije naša politika, da bilo koga napadne u regionu. Zbog čega stotine novih točkaša, 18 novih cezara, avioni, oruđe, sve drugo... Zbog Austrije, koja je tobož vojno neutralna? Neće biti, biće da je zbog Srbije. Polako ali sigurno, da bi se zaštitilo istočno krilo prilikom eventualnog sukoba sa Rusijom, gomilaju se trupe u našem okruženju. Naš posao je da sačuvamo mir. Da dobro razumemo sve što nam rade, ali da reagujemo mirno, smireno, trpeljivo. Sve dok snažimo svije kapacitete, i dok naša ekonomija raste, jednako brzo ili brže od njihovih ekonomija, mi ne možemo da budemo ugroženi. Neće biti jednostavno, ali ćemo morati da sačumao mir jer smo imali generacije ljudi u zemlji koje smo gubili od početka do kraja prošlog veka. Vreme je da imamo jedan vek mira, stabilnosti i sigurnosti za naše građane - rekao je predsednik.

Autor: D.Bošković