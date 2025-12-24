'OVO JE DOKAZ DA SRBIJA MOŽE SVE KADA SMO UJEDINJENI' Predsednik Vučić otvorio deonicu Moravskog koridora: Izgleda čudesno! Za vozače se otvara sutra ujutru tačno u 8 sati - BESPLATNO sve do Srpske nove godine

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" — petlja "Vrba".

Zajedno sa Vučićem svečanom otvaranju novog auto-puta prisustvovali su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, otpravnik poslova ambasade SAD u Srbiji Aleksandar Titolo, ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson i turski ambasador Ilhan Sajgili i predsednik opštine Vrnjačka Banja.

Predsednik je pohvalio radove koji teku po planu.

- Jeste odvratno vreme, kiša je, ali je neverovatno kako sve izgleda, čudesno. Imamo još ukupno 29 kilometara dela Čačak-Kraljevo i to ćemo u maju da otvorimo. Ovo je veoma važno za celu zapadnu i jugo-zapadnu Srbiju. Onda nam ostaje još dva meseca da završimo ovo dokle ćemo danas da dođemo a to je Kraljevo jug odnosno predgrađe Kraljeva, dakle petlja Vrba, od Vrbe do Adrana i onda smo završili sve. Uvek sam se pitao koliko treba "Radniku" iz Surdulice do Lučana i shvatio sam koliko su nam putevi bili loši, a ovo dok si rekao keks! Od Surdulice do Lučana biće za manje od dva sata... Ovde kad dođem ne mogu da sakrijem osmeh i pored svega što nam se dešava sa NIS-om i sankcijama, inače bih bio nadrndan, a ovde kad dođem - osmeh. Ovako se Srbija gradi i ovako Srbija napreduje, ponosan sam na Srbiju - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio i da je poslednjih godina izgrađeno više puta nego sve ukupno od 1945. godine.

Predsednik je govorio i o planovima za put ka Jarinju i Kosovskoj Mitrovici.

- Odavde se ide iz Kraljeva za Beograd, pogledajte koliko uštedite. Od juna do Beograda sat i 30, sat i 35 - rekao je Vučić.

Digitalne table na putu

Na licu mesta mu je rečeno i da ima skoro 22 km tunela pa se razgovor poveo i o digitalnim tablama na putu koje daju sve informacije poput gužvi na putu, čekanju, vremenskim prilikama...

O tužiocima

- Iznenađen sam da je veliki deo tužilaca na strani države i profesije, rekao je Vučić kog su novinari pitali i za blokadere i za Zagorku Dolovac.

Reagovao je i na reči Borka Stefanovića koji je rekao kako je sadašnja vlast uništila našu diplomatiju, a Vučić je podsetio na razorne rezultate vlasti bivšeg režima - bez puteva, fabrika, s velikom nezaposlenošću...

- Njihovi rezultati su turobni, skaredni....

O naoružavanju u regionu, Vučić kaže da su oni koji su stvorili nakaznu tvorevinu uvek njima da pomažu.

- Neću da pričam ni o njihovim principima, kako se štiti teritorijalni integritet Grenlanda. Tamo živi 50.000 ljudi, ali oni će to da štite, ali za 300.000 Srba na Kosmetu nije bilo potrebe. Nama ostaje da čuvamo i štitimo Rezoluciju 1244 i uvek budemo snažan odvraćajući faktor - napomenuo je predsednik.

O NIS-u

- Nisam video rešenje za NIS, a to što je produžen rok za njihove pregovore... Nisam srećan, baš se mučim, neću da mučim ljude kakve sve probleme imamo, 76 dana smo izdržali i izdržaćemo.. Šta ćemo da radimo do 24. marta, četiri puta da se ubijemo..., komentarisao je rok za produženje pregovora i rekao da mi ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela kolike su naše potrebe . To što ne vidite moje suze i kuknjavu na dnevnom nivou to ne znači da nije teško, ali sat nam curi, a njima ne curi. Ja neću da se vraćam na kantice, naglasio je Vučić i dodao da imamo goriva ali da nam sat curi. Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo - rekao je Vučić.

Obraćanje predsednika Vučića

- Ovo je dokaz da Srbija množe sve kad smo ujedinjeni! Ostaje nam 28 km i završen je Moravski koridor, a do pre neku godinu nismo imali auto-put ni do Obrenovca, Uba... Rezultati su ono što nas razlikuje - što razlikuje one koji vredno rade! Ovaj put čudesno izgleda i želim da se zahvalim Amerikancima, Turcima, Britancima, svima koji su učestvovali. Ponosan sam - rekao je Vučić.

SVE O MORAVSKOM KORIDORU!

Otvara se deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, što će obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja, kažu u Koridorima Srbije.

Moravski koridor je i prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja - Vrba, Moravski koridor je došao do ulaska u Kraljevo.

Vreme putovanja od Beograda do Vrbe, preko Pojata, sada će biti dva sata i 10 minuta, a nakon otvaranja ostatka Moravskog koridora, preko Čačka će se do Vrbe stizati za sat i 30 minuta.

U aprilu 2023. godine puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, u decembru 2023. deonica od Makrešana do Kruševca (Koševi), a u decembru 2024. godine deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje.

Prema podacima Koridora Srbije, na deonici Vrnjačka Banja - Vrba (petlja Vrnjačka Banja - petlja Vrba), dužine 14 km izgrađena je denivelisana raskrsnica Vrba, koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima IB reda 23 (Kruševac-Kraljevo) i IB reda 24 (Kraljevo- Kragujevac).

Izgrađena je i pristupna saobraćajnica koja saobraćajno povezuje i ova dva magistralna puta koji ranije nisu bili povezani, a u okviru nje izgrađen je i novi most preko Zapadne Morave dužine 361 metar.

Izgrađeno je 19 mostova, osam pločastih propusta i dva nadvožnjaka.

Takođe, na ovom delu auto-puta izgrađena je obaloutvrda (Objekat 11) ukupne dužine 716,7 m, kao i 7,05 km lokalnih puteva.

U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava u dužini oko 60 km, čime se auto-put štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Koridori Srbije su u oktobru 2025. u rad pustili i denivelisanu raskrsnicu Koševi, koja se nalazi na prethodno otvorenoj deonici Kruševac (Koševi) - Vrnjačka Banja.

Ova denivelisana raskrsnica predstavlja vezu Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, ali i vezu sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema ski-centru Kopaonik, što je znatno skratilo vreme putovanja od početka ove ski-sezone.

Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku projekta, odnosno od Vrbe do Preljine, u dužini od oko 40 km.

Novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju.

Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka, kažu u Koridorima Srbije.

Autor: Iva Besarabić