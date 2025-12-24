Mladenović: Da li se rektor Đokić plaši duhova ili transparentnosti?

Ovih dana se ponovo oglasio rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, isti onaj čovek koji je spiritus movens blokada beogradskih fakulteta, i čovek koji ne poštuje nijednu instituciju zemlje koju pretenduje da vodi, koristeći Univerzitet kao bazu za svoje političko delovanje, izjavio je Zdravko Mladenović, profesor matematike, narodni poslanik, član skupštinskog odbora za obrazovanje.

- Najnoviji strah Vladana Đokića se pojavio sa skraćenicom SPIRI, koja označava sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, a koji već uveliko koriste srednje i osnovne škole, kako bi njihovo finansijsko poslovanje bilo transparentno i kako bi bilo sprečeno nekontrolisano i nenamensko trošenje novca svih građana Srbije od strane rukovodilaca - navodi Mladenović u saopštenju i dodaje:

Da li je on u toj skraćenici video reč SPIRIT, pa mu se učinilo da neko hoće da uvede duhove i natprirodne sile na fakultete, ili je posredi strah za otkrivanjem kuda završava novac fakulteta, studenata i njihovih roditelja?

Kako navodi, naravno da je odmah posegnuo za starom kovanicom zvanom AUTONOMIJA UNIVERZITETA, kao da država želi da uzme pravo fakultetima na finansiranje, a ne da samo ima uvid u to gde i kako se troši novac poreskih obveznika.

- Otkud toliki strah rektora od transparentnosti i kontrole i koji to SPIRIT proganja Vladana Đokića? Upravo na zahtev Đokića je već jednom pre godinu dana odložena primena sistema SPIRI na fakultetima, da bi on ovih dana pripretio odgovornošću zato što država želi transparentnost poslovanja fakulteta, ponovo igrajući na kartu navodnih pritisaka na Univerzitet, kao da je isti njegova lična svojina, a ne institucija čiji je osnivač Republika Srbija - smatra Mladenović i nastavlja:

Autonomija univerziteta podrazumeva akademsku autonomiju u nastavi, naučnom radu i unutrašnjoj organizaciji, a nikako ne predstavlja status u kome je univerzitet država u državi, u kojoj niko ništa ne sme da pita rukovodioce i niko nema nikakvu odgovornost ni za šta. A pitanja je mnogo, na koje rektor ne daje odgovore nikome.

- Vladan Đokić bi, kao politički trudbenik, morao da jednom shvati da država nije igračka, kojom bi on da se malo poigra, kao univerzitetom ovih godina, i dovede na isti način i državu na ivicu provalije. Univerzitet ne sme da bude talac i privatna svojina Đokića i kolega mu blokadera, već mora da bude ponovo hram znanja i temelj budućnosti, a država mora biti stabilna i odgovorna sa zdravim temeljima, baš onakva kakvom je, posle decenija uništavanja, ponovo načinio predsednik Aleksandar Vučić - zaključio je Mladenović.

Autor: Pink.rs