'NE PADA MI NA PAMET' Predsednik Vučić odgovorio na jedno od gorućih pitanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da nikome ne pada na pamet da gasi tajkunske medije N1 i Novu S.

- Pod a, ne želim da ostanem upamćen kao oni koji su uništili BK TV, pristojna televizija, uništili je bez razloga - kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska radova na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu.

- Ostaće zapamćeni po svojim lažima, niko ih neće rušiti. Pod b, ja se politikom bavim na ozbiljniji način nego drugi. Ja za to živim. Do 3 ujutru sam razmišljao o tome šta treba da radimo i napravimo. Zašto je dobro da postoje N1 i Nova S? Da ih nema, kada ste na vlasti 13-14 godina kod ljudi ne bi bilo strasti da rade. Ne bi bilo laži o povređenom dečaku iz Valjeva. Oni naprave u iracionalnom delu moga kod njihovih ljudi mržnju i ludilo. Da biste imali emociju za, morate da imate takvu emociju. Bez njih, mi bismo bili u ozbiljnom problemu. Oni prave razliku u pristojnosti između nas i njih. Samo da reše među sobom ko je veći lopov - rekao je Vučić.

Vučić je govorio i o pretnjama streljanjem koje je na njegov račun uputio blokaderski novinar Aleksandar Dikić, o čemu opirnije možete čitati u posebnoj vesti.

Autor: D.Bošković