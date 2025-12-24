Brojke ne lažu: Srbija u vreme Vučića gradi istorijski najviše puteva

Predsednik Aleksandar Vučić otvorio novu deonicu Moravskog koridora i poručio da rezultati jasno pokazuju napredak Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je novu deonicu Moravskog koridora između Vrnjačke Banje i Vrbe, istakavši da se ovaj veliki infrastrukturni projekat približava završnici. Ostale su još dve deonice – od 28 i 13 kilometara – koje će kompletirati ceo koridor.

Vučić je naglasio da oseća veliko zadovoljstvo kada vidi kako danas izgleda Moravski koridor, ocenivši da je to dokaz da Srbija ima kapacitet da realizuje i najsloženije projekte kada postoji zajedništvo i posvećenost.

„Ovo je dokaz da Srbija može sve – da kada radimo zajedno, kada smo složni i ujedinjeni, ne postoji prepreka koja nas može zaustaviti u postizanju najvećih i najboljih rezultata“, rekao je predsednik.

Završeno više od polovine trase

Od ukupne planirane dužine Moravskog koridora, koja iznosi između 112 i 133 kilometra, do sada je završeno 72 kilometra autoputa. Preostaje još 28 kilometara od Čačka do Kraljeva i 13 kilometara od Kraljeva-juga do Adrana.

Vučić je podsetio da Srbija do pre nekoliko godina nije imala autoput ni do Obrenovca, ni do Uba, ni do Čačka, ni do Požege, dok danas ima razvijenu mrežu koja se širi ka Kraljevu, Vrnjačkoj Banji, Trsteniku, Kruševcu, Čićevcu i Pojatu.

Nova putna mreža povezaće Leskovac, Vranje, Pirot, Toplicu, Prokuplje i Pomoravlje sa Kraljevom, što će doneti više investicija, radnih mesta i veću mobilnost stanovništva.

Poseban akcenat na bezbednost

Vučić je istakao da je posebna pažnja posvećena bezbednosti, sa dodatnim prostorom uz elastične ograde i kvalitetnom drenažom.

Planovi ka Novom Pazaru i Kosovu i Metohiji

Predsednik je najavio izgradnju brze saobraćajnice od Adrana ka Novom Pazaru, preko Mataruške Banje, Bogutovca, Baljevca, Ušća i Raške, ukupne dužine 93 kilometra, uključujući i krak ka Jarinju.

Dodao je da Srbija planira da finansira izgradnju 45 kilometara puta od Jarinja do Kosovske Mitrovice, ukoliko se postigne dogovor sa Prištinom, uz podršku međunarodnih partnera.

Impresivne brojke

Vučić je podsetio da je od 1945. do 2012. godine u Srbiji izgrađeno 596 kilometara autoputeva, dok je od 2013. do danas izgrađeno 623 kilometra, uključujući Moravski koridor. Trenutno je u izgradnji još 394 kilometra, a u planu dodatnih 936 kilometara novih saobraćajnica.

Autor: Dalibor Stankov