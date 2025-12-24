'IMAMO GORIVA, ALI SAT NAM CURI' Vučić o NIS-u: Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo

Tokom današnjeg obilaska tek završene deonice Moravskog koridora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na situaciju sa NIS-om.

- Nisam video rešenje za NIS, a to što je produžen rok za njihove pregovore... Nisam srećan, baš se mučim, neću da mučim ljude kakve sve probleme imamo, 76 dana smo izdržali bez kapi i izdržaćemo..., rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Šta ćemo da radimo do 24. marta, četiri puta da se ubijemo..., komentarisao je rok za produženje pregovora i rekao da mi ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela kolike su inače naše dnevne potrebe.

- To što ne vidite moje suze i kuknjavu na dnevnom nivou to ne znači da nije teško, ali sat nam curi, a njima ne curi. Ja neću da se vraćam na kantice, naglasio je Vučić i dodao da imamo goriva ali da nam sat curi,.

- Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo!, zaključio je Vučić na Moravskom koridoru.

Autor: D.Bošković