AKTUELNO

Politika

'IMAMO GORIVA, ALI SAT NAM CURI' Vučić o NIS-u: Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Tokom današnjeg obilaska tek završene deonice Moravskog koridora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na situaciju sa NIS-om.

- Nisam video rešenje za NIS, a to što je produžen rok za njihove pregovore... Nisam srećan, baš se mučim, neću da mučim ljude kakve sve probleme imamo, 76 dana smo izdržali bez kapi i izdržaćemo..., rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Šta ćemo da radimo do 24. marta, četiri puta da se ubijemo..., komentarisao je rok za produženje pregovora i rekao da mi ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela kolike su inače naše dnevne potrebe.

- To što ne vidite moje suze i kuknjavu na dnevnom nivou to ne znači da nije teško, ali sat nam curi, a njima ne curi. Ja neću da se vraćam na kantice, naglasio je Vučić i dodao da imamo goriva ali da nam sat curi,.

- Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo!, zaključio je Vučić na Moravskom koridoru.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Nis

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ O NIS-U: U narednih nekoliko dana očekujem važne vesti, nadam se dobre vesti za građane Srbije

Politika

VUČIĆ O NIS-U: Situacija nije laka, čekamo da se vlasnik dogovori sa potencijalnim kupcem

Politika

JANAF NAM NIJE DOZVOLIO UVOZ NAFTE Vučić: Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države

Politika

'NEMAM DOBRIH VESTI, NISMO DOBILI UOPŠTE ODGOVOR OD AMERIKANACA' Vučić o NIS-u: Biće dovoljno goriva, ali će ljudi morati da idu na neke druge pumpe!

Politika

'EVROPA PODIŽE ZAVESU PREMA RUSIJI' Vučić o sankcijama NIS-u: Ne mogu da budem zadovoljan, ali znam da naši ruski partneri dobro razumeju našu situaci

Politika

'JA ODGOVARAM SVOM NARODU, MORAMO DA OBEZBEDIMO NAŠIM GRAĐANIMA NORMALAN ŽIVOT' Vučić poslao udarnu poruku u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (VIDEO