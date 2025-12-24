AKTUELNO

Vučić: Otvaranjem Moravskog koridora ispisuje se nova stranica razvoja našeg kraja

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom otvaranja deonice Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe.

On je istako da ovaj infrastrukturni projekat donosi novu razvojnu dinamiku i bolji kvalitet života građana.

- Otvaranjem deonice Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe ispisuje se nova stranica razvoja našeg kraja.

Ovaj put simbol je povezivanja i napretka, ali i jasne vizije Srbije koja se, politikom koju zastupa predsednik Republike Srbije, g. Aleksandar Vučić, gradi ravnomerno i odgovorno.

Upravo takva politika omogućava i da Vrnjačka Banja postane dostupnija, otvorenija za goste iz zemlje i sveta i privlačnija za nove investicije, donoseći našoj opštini novu razvojnu dinamiku i bolji kvalitet života građana - napisao je Vučić.

Otvaranje Moravskog koridora označeno je kao ključni infrastrukturni projekat koji povezuje region, ubrzava saobraćaj i doprinosi ravnomernom razvoju Srbije.

Autor: Dalibor Stankov

