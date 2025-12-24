Vučić: Otvaranjem Moravskog koridora ispisuje se nova stranica razvoja našeg kraja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom otvaranja deonice Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe.

On je istako da ovaj infrastrukturni projekat donosi novu razvojnu dinamiku i bolji kvalitet života građana.

- Otvaranjem deonice Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe ispisuje se nova stranica razvoja našeg kraja.

Ovaj put simbol je povezivanja i napretka, ali i jasne vizije Srbije koja se, politikom koju zastupa predsednik Republike Srbije, g. Aleksandar Vučić, gradi ravnomerno i odgovorno.

Upravo takva politika omogućava i da Vrnjačka Banja postane dostupnija, otvorenija za goste iz zemlje i sveta i privlačnija za nove investicije, donoseći našoj opštini novu razvojnu dinamiku i bolji kvalitet života građana - napisao je Vučić.

Otvaranje Moravskog koridora označeno je kao ključni infrastrukturni projekat koji povezuje region, ubrzava saobraćaj i doprinosi ravnomernom razvoju Srbije.

Autor: Dalibor Stankov