Hiljade ljudi na otvaranju Moravskog koridora! Vučić: Od Pojata do Vrnjačke Banje za 30 minuta, a od Beograda za nešto više od dva sata

Predsednik Aleksandar Vučić otvara novih 30 kilometara velelepnog autoputa od Koševa do Vrnjačke Banje.

- Velika vest za ljude potpisali smo Memorandum i krećemo da radimo sve pripreme za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Ušće-Raška-Novi Pazar, rekao je Vučikć.

Od Pojata do Banje stizaće se za trideset minuta, a od Beograda za nešto više od dva sata

Ističe da ćemo moći da razvijamo i religijski turizam. Najavio je nove investicije, dodao da voli da ide u Ljubostinju.

- Iz meni nepoznatog razloga divno se osećam u Ljubostinji. Sad će mi do nje biti potrebno 1 sat i 20 minuta iz Beograda - rekao je Vučić.

Dodaje da se menja lice Srbije i da je ovo "drugačiji krvotok".

- Svuda su postavljene elektronske table i svuda dobijate informacije i o promenama vremenskih prilika i gužvi na putu, da li se nesreća dogodila... Na svakom mestu imate dostupnost interneta. To su važne stvari. Ne morate da gledate u telefon, imaćete sve informacije na ovim tablama - kazao je on.

Od ujutru od 9 sati ljudi mogu da idu do Vrnjačke Banje auto-putem, najavio je. Ograničenje je 130 kilometara na čas. Ističe da je 75 života najmanje spašeno godišnje auto-putem do Čačka.

- Molim ljude da ovo pogledaju... Zlatibor nam je skočio, kao i Fruška gora a Sokobanja nam je pala i moramo da napravimo izlaz sa auto-puta tu... moramo da mislimo na sve delove Srbije - dodao je predsednik rekavši da će od Beograda do Loznice moći da se dođe za 1 sat i 15 minuta.

- Premrežićemo Mačvu i Srem, kazao je Vučić koji se pre ove vožnje sastao s premijerom Vučevićem i ministrima koji su razgovarali sa firmom Behtel-Enka o daljim radovima ka Raški i Pazaru.

Tokom vožnje, Vučić je odgovarao i na politička pitanja nocinara pa se dotakao dela opozicije koja traži da "on potpiše i prihvati prelaznu vladu ili će ga oni gepekovati" na šta je rekao da on to neće učiniti nikada.

- Neću da potpišem ni prihvatim nikakvu prelaznu vladu, na vlast nećete nikada doći sem na izborima, rekao je Vučić pa dodao da želi da objasni narodu šta znači ta prelazna vlada, a to u stvari znači da na vlast hoće da dođu bez izbora.

O Trampu, Americi, saradnji i Masku: Kako su rasturili onu što nas je stalno napadala

- Video sam Džej di Vansa i Ilona Maska kako su rasturili onu Ivanu Stradner što nas je stalno napadala, kazao je Vučić dodavši i da je dobijala pare od američke države da napada "tamo nekog malog Vučića".

Potpisan memorandum za gradnju brzih saobraćajnica Kraljevo-Raška-Novi Pazar i Raška-Jarinje

Vučić je odmah po dolasku u Kruševac započeo sastanak kome prisustvuju premijer Miloš Vučević, ministar finansija Siniša Mali, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji "Behtel" Daren Mort i predsednik Upravnog odbora turske kompanije "Enka" Mehmet Tara, kao i ambasador SAD Kristofer Hil.

Memorandum o razumevanju o saradnji na projektu izgradnje brze saobraćajnice Kraljevo - Raška - Novi Pazar i Raška - Jarinje potpisan je u Kruševcu, u prisustvu predsednika Vučića.

Memorandum su potpisali ministar za javna ulaganja Darko Glišić i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji Behtel Daren Mort i predsednik Upravnog odbora u turskoj kompaniji Enka Mehmet Tara.

Vučić je tokom vožnje razgovarao i s Bratislavom Gašićem koji mu je rekao da se okupilo oko 6.000-7.000 ljudi koji su došli da vide auto-put.

- Bato, rekao si mi samo da idemo u neki šator, kakvi ljudi? Jeste, baš, spontano se okupili, prešli žicu da dođu da vide auto-put, nasmejao se Vučić pa dodao: "’Ajde Bato, nemoj da me zavitlavaš".

Vučić o izjavi Đukanovića: Napravio je veliku grešku

Upitan da prokomentariše nedavnu izjavu advokata Vladimira Đukanovića da su deca u Srbiji do 18. godine "vlasništvo države", Vučić je kazao da je Đukanović napravio grešku, ali da onaj ko se bori i radi, taj i pravi greške.

Vučić je naglasio da deca nisu ni vlasništvo države, ni roditelja, već imaju svoja prava. Vučić je dodao da je Đukanović, poslanik SNS, napravio veliku grešku. Dodao je i da nije gledao emisiju u kojoj je Đukanović to rekao, ali da pretpostavlja šta je želeo da kaže.

- Napravio je veliku grešku i vrlo loše o tome govorio. Međutim, ja lično sam mu to rekao odmah, ali on je momak koji se bori, i naravno da ljudi koji se bore prave i greške, ali deca nisu vlasništvo države. I nikada neće biti vlasništvo države. Nisu ni vlasništvo roditelja. Deca su živa bića koja imaju svoja prava, zagarantovana i međunarodnim konvencijama, ali i običajnim pravom - naveo je Vučić. Kako je rekao, o deci roditelji brinu do njihovog punoletstva, a "u određenim segmentima postoji i obaveza države da o njima brine do punoletstva".

- Oni imaju svoja prava koja niko ne može da im oduzme. Ali mi je najgore kada političari iz bivšeg režima, pravi politički pedofili, zloupotrebljavaju decu i hoće da kažu da su deca njihovo vlasništvo - kazao je Vučić. Dodao je da opozicija "jednu grešku Vladimira Đukanovića tumači kao tobožnju politiku vlasti".

- Ali to je kada ne možete da pronađete druge argumente. To je kada ne možete da se hvalite time kako napadate mlade ljude. Jel ste videli kako su izbrisali odjednom sa svih njihovih medija priču o Đilasovom napadu? Ne postoji. Odjednom nema vesti. Ništa se nije dogodilo. Zato što mora da se sakrije da je tukao mlade ljude. Da je tukao studente. A zamislite da sam ja izašao da tučem studente. Ili da se prepirem sa njim ili bilo šta slično. Kako bi to izgledalo - upitao je Vučić.

Predsednik je poručio da zamera Đukanoviću na izjavu, ali da nikada neće da žestoko osuđuje.

- I molim Miloša da to preuzme od mene. Jer biće i težih trenutaka, biće i mnogo lakših i mnogo lepših. Da to nauče pod hajkom i harangom. Uvek kritikujte. Kritikujte Miloše i Vladimira Đukanovića za to. Moraju da vode računa šta govore. Puna koncentracija za svaku reč. Ali nikada ne sklanjajte one koji se bore. Oni koji se bore, oni pogreše. I uvek će da pogreše. Ali oni koji se bore, oni imaju ideale i ciljeve - naveo je Vučić.

Kako je rekao, to je ono što protivnici vlasti ne mogu da razumeju.

- Nemojte da vas podsećam da su pre tri dana govorili da vidimo tog majčinog sina koji će da otvori neki autoput ili neki infrastrukturni objekat. Evo ga, sin Angeline Vučić, one o kojoj najgore gadosti izgovarate, drznuo se, došao da otvori i baš mi lepo dok ovo otvaram. I narod oduševljen. I šta ste uradili po tom pitanju? Ništa - zaključio je Vučić na otvaranju nove deonice Moravskog koridora.

Otvaranju prisustvuju i premijer Miloš Vučević i američki ambasador Kristofer Hil.

Autor: Snežana Milovanov