'BORIĆU SE DOK SAM ŽIV PROTIV ONIH KOJI SRBIJI ŽELE ZLO' Vučić u kasarni na Banjici: Na mestu gde se Srbija vinula u nebo postavljamo kamen temeljac jednom novom čudu (FOTO)

U kasarni "Banjica" u Beogradu danas je održana ceremonija polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednika Vučića je dočekao stroj garde uz intoniranje himne Srbije.

- Nalazimo se na Banjici, a naši viteški preci su govorili da se Srbija sa Banjice vinula u nebo - rekao je Vučić o podsetio da je prvi vojni aerodrom bio na zaravni ispred VMA.

Davno zaboravljeni prvi vojni aerodrom u Srbiji formiran je ovde pre 115. godina. Vojnoobaveštajni rad i pripadnost nacionalnom pokretu mora se istaći i danas, budući da su oficiri tada smatrali da će avioni komitskim jedinicama na terenu pružiti neophodnu podršku. Na mestu odakle se Srbija vinula u nebo, mi danas postavljamo kamen temeljac jednom novom čudu, novoj zgradi MO i Generalštaba.

Vučić je naglasio da će ovde biti izgrađene velelepne zgrade MO i Generalštaba.

- Korisna površina će biti 50.000 kvadratnih metara, ogroman prostor u skladu sa značajem naše armije. Biće sve završeno za tri godine, izvođač radova je VGC. Verujem da će sve biti izgrađeno na vreme, i biće to lepe zgrade i lepi kompleksi, napravljene u dobrom bezbednosnom okruženju. Biće pomereno dakle iz najužeg centra grada, ali verujem da će se sa ovog mesta donositi mnoge važne odluke u interesu Republike Srbije i građana. Izdvojili smo mnogo novca za ovaj projekat, zato što smatramo da je višestruko značajan, posebno u uslovima apsolutne nesigurnosti i nemogućnosti predviđanja onoga što je pred nama - kazao je Vučić.

Podseća da smo ćutali do velike vojne parade o tome šta ima naša vojska.

- Mi moramo u narednom periodu, i to veoma kratkom periodu, da podignemo nivo popunjenosti mnogih naših jedinica. Imamo visok nivo popunjenosti tri glavne specijalne jedinice, ona mora da bude preko 95 odsto. Doneli smo tu odluku, kao i odluku da moraju da povećaju broj pripadnika, da se postave novi limiti koji će biti viši. Snaga specijalnih jedinica je nešto što će doneti ključnu prednost u odbrani granica. Istovremeno pojačaćemo naše tenkovske, artiljerijske i raketne jedinice, i uložićemo novac i energiju za jedinice RV i PVO. Ulažemo mnogo, i iznenadili biste se kada biste znali koliko danas dronova imamo u skladištima - naglasio je predsednik Vučić.

Vučić je rekao da ga zabrinjava situacija u svetu i ističe da su tenzije sve veće.

- Tenzije su svuda veoma visoke, dolazi do novih tenzija. Na Dalekom istoku, kao što možete da vidite, o Rusiji i Ukrajini da ne govorim, i sve većim pripremama za sukob Evropa - Rusija. Srbija mora da sačuva mir, to je naš najviši prioritet, da se izvučemo iz svega toga. Imajući u vidu okruženje, mi ne možemo isključiti mogućnost ataka na teritoriju Republike Srbije. Uostalom, nisu oni bez razloga pravili neprirodne i nepristojne vojne saveze, pravili su ih zbog Srbije. Zato mi moramo biti budni i jaki, snažni, da ne mislimo da nam treba još jedan dan da preživimo. Promene se dešavaju ogromnom brzinom, ne smemo biti iznenađeni i napadnuti, a da nemamo mogućnost pravog odgovora. Čuvaćemo mir, ali mir se čuva našom snagom, i zato nam se žuri - rekao je Vučić.

- Želim svima koji budu učestvovali u ovim radovima mnogo uspeha - naglasio je Vučić.

- Mi moramo sebe da čuvamo, niko nas drugi sačuvati neće...našu porodicu, srpsko društvo moramo da sačuvamo i to nema cenu. Nastavićemo da ulažemo, ponosan na srpsku vojsku - kazao je Vučić i dodao:

Želim svima srećnu Novu godinu, predstojeće praznike... Svima želim dobro zdravlje i mnogo uspeha u narednoj godini. Želim vam uspešan i dobar rad.

U 11:29 kamen temeljac položili su predsednik Vučić i ministar Gašić.

Događaju prisustvuju i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović. Ceremoniji prisustvuju i oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Srbije.

Pitanja novinara

Na pitanje kada je ovakav objekat poslednji put građen u Srbiji, predsednik je istakao da ovakvo nešto je poslednji put urađen krajem 70-ih.

''Peta stolica'''

Predsednik Vučić je, na pitanje novinara, istakao da mnogi pričaju gluposti o "petoj stolici" na koju moramo da se oslanjamo u diplomatiji.

- Srbija ima samo jednu stolicu. I to je problem mnogih, što imamo samo jednu stolicu, čvrstu i utemeljenu stolicu, i zato ta stolica stoji i niko ne može da je uništi. Ta stolica je naša stolica, naših interesa. Ta stolica se nalazi i u evropskom putu, i u odnosima sa Kinom, Rusijom i SAD. Naravno, ja sam veliki pobornik toga da širimo naš uticaj i na Afriku i na Aziju, to su kontinenti čije ekonomije brže rastu nego evropska - rekao je Vučić.

Kaže da razume frustracije i komplekse mnogih koji ga mrze, i ponovo je naglasio da imamo samo jednu stolicu.

- Što se Afrike tiče, nisam imao vremena da odem u značajnu posetu Africi, zbog blokaderskog divljanja. Ali čim budem imao vremena ići ću u posetu 7-10 zemalja, da otvorimo put za nove vidove saradnje, oko izgradnje, naoružanja, svega drugog - kazao je Vučić.

Uvek im je neko drugi kriv

Na drugo pitanje o izjavi docenta FPN da ova vlast može da ode ako umru svi penzioneri, Vučić je rekao da svi oni imaju jedan veliki problem.

- Uvek im je neko drugi kriv. Kao što sam ja kriv za sastavljanje košarkaških i fudbalskih timova, a sve što sam uradio je pomagao da imaju dovoljno para. Na kraju neko mora da im bude kriv. Ali da im krivi budu penzioneri, očevi i majke, deke i bake. Da isključite i njih opet biste izgubili. Pogledajte samo promene u delu od 18-30 godina. Dva, dva i po puta manju popularnost imaju oni u odnosu na period od pre 9 meseci. To je nedostatak ideja, planova i programa - kazao je Vučić.

Izjava Dikića

Predsednik Vučić je govoreći je o izjavi Aleksandra Dikića i tužilaca rekao da je u Srbiji napravljen narativ da je dozvoljeno pretiti ubistvima.

- Ja sam pažljivo slušao, on je rekao da su potrebni ljudi iz Predsedništva koji će mene da izdaju, i ako to urade oni će takođe biti streljani, ali će imati olakšavajuću okolnost - a to je povez na očima. Meni ne treba povez, ja nikada nisam napuštao svoju zemlju, radio sam svakog dana. Vi imate neke ljude koji ne smeju da odu u svoje klubove zato što se plaše šta će da im viču sa tribine. Ja sam svaki dan na svom poslu - kazao je Vučić.

Kaže da kada bi nekome iz tužilaštva viknuli "bu", to bi bilo nešto najstrašnije.

- A najgore je što kada im kažete da ne rade dobro svoj posao, oni odmah viču da ih neko targetira i preti im ubistvom. A kada nekome drugom prete ubistvom, oni kažu to je šala. Ja sam neću da se priključim tužbi protiv Dikića, tu televiziju sam još u Danino vreme pomagao, a neka im služe na čast sve gluposti koje izgovaraju. Možete vi mene da streljate, ali Srbija u svojoj istoriji danas ima najmanju stopu nezaposlenosti, i najvišu stopu zaposlenosti. I jedno i drugo. Po prvi put u svojoj istoriji imamo stabilnu valutu, imamo najveći nivo investicija upravo u ovim godinama, iako nismo rasprodavali zemlju i preduzeća kao oni. Nismo mi prodali NIS, nego oni. Sećate li se laži da prodajemo EPS, Telekom... I jesmo li prodali? Nismo. Sećate li se svih tih laži... Sve smo sačuvali u našim rukama - podsetio je predsednik Vučić.

Rekao je da već 80 dana nemamo kap nafte, a niko nije ni osetio sankcije.

- Kriv sam, streljajte me. Vratite blokadere, da opet imamo kantice i najniže plate, da ponovo otpuste 500.000 ljudi. Nemam problem sa time, ali ja da bežim i da se sklanjam od vas, neću. Boriću se dok sam živ protiv onih koji žele Srbiji zlo. Poludeo sam juče, izgubio sam glas. Žalile se žene koje rade u apotekama ovde, neke su trudne, nisu im uplaćeni doprinosi... Razumem sve, ali sedite i razgovarajte sa tim ljudima pobogu, Ana Brnabić je na kraju razgovarala sa njima. Znate li da svakog dana dobijem na telefon preko 200 poruka. Sve su sa nekim zahtevima i ličnim problemima, uvek mi dođe da ugasim sve. Ali na kraju uvek hoću da pomognem svima. Kako možeš čoveče da gledaš ženu koja mora da ide na vantelesno, a nisi joj uplatio doprinose - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da to nema veze sa pravcem kojim ide zemlja, i da takvih ljudi ima na svakom nivou.

- Ali suštinski, Srbija ide dobrim pravcem i suštinski se menja. To kažu i iz EU. Ono što nam je uvek fit i top, da nemaju reč da kažu, je ekonomija. Zemlja napreduje, i tako ćemo i nastaviti da se ponašamo - dodao je Vučić.

Uklanjanje šatora ispred Skupštine Srbije

Vučić je kazao da je zamolio ljude iz "Ćacilenda" da uklone šatore.

- Ti ljudi su odbranili zemlju, to će ući u istoriju kao taktički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Obavestili su me da će sutra, kao znak pažnje, u večernjim satima krenuti da uklanjaju šatore ispred Skupštine. Napraviće za par dana jedno božićno selo, od 2. ili 3. se otvara za saobraćaj. Ja ću doći sutra da ih pozdravim, da im se zahvalim - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs