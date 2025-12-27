Sabornost i jedinstvo: Ministar Selaković pozvao Srbe sa KiM da glasaju za Srpsku listu

Ministar kulture Nikola Selaković pozvao je Srbe i Srpkinje na Kosovu i Metohiji da 28. decembra izađu na pokrajinske izbore i daju svoj glas Srpskoj listi.

- Pozivam sve Srbe i Srpkinje na Kosovu i Metohiji da 28. decembra izađu na pokrajinske izbore i daju svoj glas Srpskoj listi koja je do sada pokazala da jedina ume i može da se bori za zaštitu naše države i našeg naroda na Kosmetu i dokazala da jedino sabornost i jedinstvo sa predsednikom, Vladom i institucijama države Srbije garantuje budućnost našeg naroda na svojim vekovnim ognjištima - istakao je Selaković.

Autor: D.Bošković