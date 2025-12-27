'GLAS ZNAČI POBEDU NAD SVAKODNEVNIM TERORORM' Ministar Bratina pozvao sve Srbe na KiM da izađu na izbore

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina pozvao je sve Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu sutra na izbore 28. decembra i da daju svoj glas Srpskoj listi koja je jedini garant mira i opstanka našeg naroda na Kosmetu.

"Pozivam sve Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu sutra na izbore 28. decembra i da daju svoj glas, jer će on značiti pobedu nad svakodnevnim terorom koji naš narod trpi od strane prištinske vlasti. Pobeda Srpske liste između ostalog je i garant nastavka sveobuhvatne pomoći države Srbije srpskom narodu na Kosmetu. Sutra biramo budućnost našeg naroda, biramo sigurnost za našu decu koja žele da ostanu na svojim vekovnim ognjištima i koji žele da tamo ostanu da rade i da se školuju. Svaki glas koji Srbi daju sutra na izborima značiće glas za državu Srbiju, za našu trobojku i pozivam da svaki glas bude za redni broj 127, za Srpsku listu", poručio je ministar informisanja i telekomunikacija.

Autor: Pink.rs