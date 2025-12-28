DA IZBORNI DAN PROTEKNE U MIRNOJ I DEMOKRATSKOJ ATMOSFERI! Elek glasao: Pozivam građane da u što većem broju izađu na birališta

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek glasao je jutros u 08:15 minuta u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Severnoj Mitrovici. Elek je na biračko mesto došao u pratnji člana predsedništva ove stranke Igora Simića.

Istakao je da je najvažnije da izborni dan protekne u mirnoj i demokratskoj atmosferi.

„Želim vam sretan dan i sretan radni dan danas, pošto je izborni dan, kao što znate. Evo, kao što sami vidite, veliki broj naših građana došao je na birališta. Očekujem da ovaj izborni dan prođe u jednoj mirnoj i demokratskoj atmosferi. Pozivam sve naše sugrađane da u što većem broju izađu danas na birališta, iskoriste svoje biračko-demokratsko pravo i biraju one koji će ih sutra dan predstavljati, odnosno da biraju prave svoje predstavnike“, poručio je Elek.

Autor: Jovana Nerić